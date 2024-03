Microsoft multiplie les fonctions d’intelligence artificielle de Copilot dans Teams

L'IA sera capable d'extraire des informations pertinentes à la fois de la discussion de la réunion et de la transcription d'un appel.

Tl;dr Microsoft veut mettre de l’IA dans plus de ses produits.

L’IA Copilot gagnera plus de fonctions sur Teams.

Copilot apportera des insights depuis le chat de réunion.

Une option de changement automatique de caméra est prévue.

Microsoft accentue son engagement en matière d’intelligence artificielle

Avec une stratégie claire de rester en tête de course, Microsoft continue d’introduire l’intelligence artificielle (IA) dans un nombre croissant de ses produits et services. L’IA est en passe de devenir un acteur essentiel dans l’optimisation du travail coopératif et de la communication en entreprise.

Le déploiement de Copilot sur Teams

Copilot, l’assistant virtuel de Microsoft, prendra une place plus importante dans Teams dans les mois à venir. Plus particulièrement, ce dernier sera intégré dans le chat de réunion et la boîte de composition du chat. Le rôle de Copilot sera d’examiner le contenu du chat de réunion et d’extraire des “insights et informations” pertinentes.

Selon Microsoft, cette nouvelle intégration offrira aux utilisateurs une “vue plus complète et inclusive” des discussions entre collaborateurs. L’IA pourra même aider à reformuler un message ébauché à partir d’une sollicitation personnalisée.

La reconnaissance des interlocuteurs pour une meilleure transcription

En parallèle, une nouvelle fonction de reconnaissance des interlocuteurs sera déployée pour améliorer la précision des transcriptions et des relevés de Copilot. Ce service sera disponible en avant-première dans Teams Rooms à partir du mois d’avril.

Une expérience de réunion hybride améliorée

Pour améliorer l’expérience des réunions hybrides, Microsoft prévoit de déployer une option de “changement automatique de caméra”. Cette fonctionnalité utilisera l’IA pour présenter la meilleure vue de chaque personne dans une salle de réunion, que ce soit à partir de la caméra de la salle ou de la webcam de leur propre ordinateur. Si quelqu’un est mal cadré dans une vue caméra, le système tentera automatiquement de se repositionner pour offrir un angle de vue plus clair.