Microsoft : une avancée majeure dans l’exploitation de l’informatique quantique

L'entreprise affirme avoir mis au point la solution quantique la plus exacte jamais créée.

Tl;dr Microsoft et Quantinuum ont développé un système informatique quantique très précis.

Le système repose sur des qubits virtuels pour limiter les erreurs.

Il a permis d’exécuter plus de 14 000 expériences sans fautes.

Cela pourrait mener à l’informatique quantique “Level 2 Resilient” utilisable pour des applications pratiques.

L’avènement d’un ordinateur quantique résilient

“Rêve de toujours, l’informatique quantique”, pourtant, malgré les progrès annoncés par IBM, Google et d’autres, celle-ci ne trouve pas encore d’applications concrètes. Toutefois, la récente annonce de Microsoft et Quantinuum pourrait bien changer la donne. Ces deux acteurs majeurs de l’industrie prétendent avoir conçu le système informatique quantique le plus efficace jamais créé.

Le défi des qubits

Le principal obstacle à l’informatique quantique a toujours été l’erreur inhérente à l’état de superposition des qubits. Contrairement aux bits classiques qui peuvent être soit allumés, soit éteints, les qubits peuvent exister dans deux états simultanément, augmentant ainsi le risque d’erreur.

Solution innovante de Microsoft et de Quantinuum

Face à ce défi, Microsoft a opté pour une solution innovante : regrouper les qubits physiques en qubits virtuels. Cette méthode permet d’appliquer des diagnostics d’erreur et des corrections sans les détruire, le tout sur le matériel de Quantinuum. Le taux d’erreur obtenu est 800 fois meilleur qu’avec des qubits physiques seuls. “Microsoft affirme avoir réalisé plus de 14 000 expériences sans erreur”.

Un pas de plus vers des applications pratiques

Selon Jason Zander, EVP de la division Strategic Missions and Technologies de Microsoft, cette réussite pourrait nous mener vers une informatique quantique “Level 2 Resilient” assez fiable pour une utilisation pratique. Aram Harrow, professeur de physique au MIT, confirme l’importance de ce résultat, tout en rappelant que le chemin vers un ordinateur quantique tolérant aux pannes reste encore long.

C’est un pas de plus vers un futur où l’informatique quantique pourra s’attaquer à des problèmes d’une complexité inégalée, comme le changement climatique et la recherche pharmaceutique exotique. Voilà pourquoi “il est essentiel d’accroître la fidélité des qubits et d’activer le calcul quantique tolérant aux pannes afin d’utiliser une machine quantique pour dénouer des solutions à des problèmes jusqu’alors insolubles”, a écrit Jason Zander.