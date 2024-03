Microsoft veut vous faire essayer Copilot Pro gratuitement et propose une période d'essai gratuit.

Microsoft propose depuis quelques jours une période d’un mois d’essai gratuit pour son abonnement Copilot Pro. Autrement dit, si vous vouliez tester ce service d’intelligence artificielle de la firme de Redmond, voici votre chance. Cette annonce a été faite dans la foulée de l’ouverture de son abonnement Copilot Pro au monde, désormais accessible dans tous les pays du globe où Copilot est disponible.

Microsoft veut vous faire essayer Copilot Pro gratuitement

Avec un abonnement Copilot Pro, vous obtenez un accès prioritaire à GPT-4 et GPT-4 Turbo, même durant les heures de haute affluence, pour des performances toujours au top. Avec cet abonnement payant, vous bénéficiez aussi d’un accès à Copilot dans les web apps Microsoft, comme Word, Excel, PowerPoint et Outlook ; cependant, il vous faudra une adresse email Microsoft pour que cela fonctionne. Microsoft intègrera aussi Copilot Pro dans ses apps mobiles gratuites, comme l’app Microsoft 365 et Outlook pour iOS et Android dans les mois à venir.

Et propose une période d’essai gratuit

Vous avez aussi la possibilité de concevoir vos propres GPTs Copilot. Par exemple, vous pouvez en mettre un au point qui agisse comme agent de voyage ou un chef cuisinier. L’abonnement Pro permet aussi de générer des images, lesquelles peuvent être améliorées avec les 100 boosts quotidiens dans Microsoft Designer.

Pour démarrer votre essai d’un mois gratuit de Copilot Pro, il vous faut installer l’app Copilot sur iOS ou Android. L’abonnement Copilot Pro coûte 22 € par mois une fois la fin de ladite période d’essai.