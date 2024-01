Copilot Pro avec Microsoft 365 est enfin accessible à tous les utilisateurs

Microsoft vient enfin de rendre accessible Copilot à tous les utilisateurs, via les apps 365. Voici tout ce que vous devez savoir.

Le chatbot Copilot de Microsoft est un concurrent très intéressant sur le marché de l’IA générative. Si le bot Google Bard repose sur un LLM propriétaire, Copilot utilise les mêmes modèles que ChatGPT. Celui-ci donne même aux utilisateurs un accès à GPT-4 gratuitement, ce que les utilisateurs de ChatGPT doivent payer 20 $ par mois. Ceci étant dit, l’expérience Copilot est centrée autour de la génération de texte et d’image, ainsi que la recherche conversationnelle. Si vous utilisez Microsoft 365 pour travailler, vous aviez déjà accès à une version premium de Copilot, et cette dernière devait arriver aux particuliers, selon Microsoft. Aujourd’hui, le moment est venu, avec Copilot Pro.

À quoi correspond le “Pro” de cette offre Copilot Pro ?

Le principal avantage de Copilot Pro est l’accès à Copilot dans les apps Microsoft 365. Au lancement, cela inclut WIndows, Mac et iPad, mais les apps sur iPhone et Android arrivent bientôt. Cela signifie que vous pouvez utiliser l’IA Clippy dans Microsoft Word, Excel (en preview), Powerpoint, Outlook et OneNote (Windows uniquement). Si vous avez déjà utilisé des outils IA comme ChatGPT ou même Copilot gratuitement, vous avez déjà une idée de tout ce que vous pourrez faire dans la suite Microsoft Office.

Vous pourrez demander à Copilot de générer une proposition dans Word en reprenant les notes d’une réunion via OneNote et un document client tiers ; demander au bot d’analyser une feuille de calculs et sortir les tendances d’après ces données ; ou cliquer sur “Rattraper le retard” dans Outlook pour analyser en priorité les emails les plus importants selon Copilot. Microsoft propose davantage d’exemples d’utilisation sur la page officielle.

Ces fonctionnalités n’ont rien de nouveau : Microsoft avait annoncé Copilot pour Microsoft 365 en mars de l’année dernière et les utilisateurs professionnels avaient déjà accès à Copilot dans les apps 365 depuis novembre, mais c’est la première fois que les particuliers peuvent tester ces outils IA.

Cela étant dit, ce n’est pas la seule différence entre Copilot Pro et sa version gratuite. Avec Pro, vous avez un accès prioritaire à GPT-4 et GPT-4 Turbo pendant les heures d’affluence. Si la version gratuite de Copilot est déjà fantastique parce qu’elle permet d’utiliser GPT-4 sans payer pour ChatGPT Plus, vous perdrez l’accès au LLM plus évolué d’OpenAI lorsque la demande est importante.

Passer sur l’offre Pro permet aussi de profiter de DALL-E 3, via Designer (autrefois Bing Image Creator), y compris avec les images paysage (et non pas uniquement les portraits). Vous avez aussi 100 “boosts” et non plus 15, ce qui signifie que vous aurez davantage d’opportunités pour prioriser vos demandes de génération d’images. Comme avec l’abonnement ChatGPT Plus, vous pourrez aussi créer vos propres GPTs Copilot, une option simple pour générer un bot Copilot capable de faire ce que vous voulez.

Combien coûte Copilot Pro ?

Au lancement, Microsoft demande 20 $ par mois pour Copilot Pro. Cependant, cette offre n’inclut pas l’accès à Microsoft 365 et ses apps. Pour utiliser Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, etc., il faut encore souscrire à 365, lequel coûte 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an pour les particuliers. Cela fait passer à 25,83 $ ou 26,99 $ par mois le tarif pour profiter de Copilot Pro.

Et la facture est plus élevée si vous êtes sur une offre familiale : Copilot Pro n’est accessible que via des abonnements individuels. Autrement dit, tous les membres d’une offre 365 famille devront débourser les 20 $ par mois pour y accéder individuellement.

Vous pouvez souscrire à Copilot Pro via le site de Microsoft.