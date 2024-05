Les dernières mises à jour de sécurité Windows de Microsoft pourraient rendre votre VPN inopérant

En attendant que l'entreprise propose une solution, la seule alternative est de passer outre ou de désinstaller le programme.

Tl;dr Microsoft annonce des dysfonctionnements de VPN après mise à jour.

Cela affecte Windows 11, Windows 10 et Windows Server 2008 et suivants.

Microsoft travaille sur une résolution à venir.

La solution temporaire consiste à désinstaller les mises à jour de sécurité.

Des dysfonctionnements de VPN suite à une mise à jour de sécurité

La firme de Redmond, Microsoft, a récemment annoncé que les mises à jour de sécurité d’avril pour Windows pourraient perturber le fonctionnement des Réseaux Privés Virtuels, plus connus sous le sigle de VPN. D’après un “statut de mise à jour” publié par l’entreprise, les problèmes de connexion VPN pourraient survenir suite à l’installation des mises à jour de sécurité ou de la version de prévisualisation non-sécurisée d’avril 2024.

Une multitude de systèmes Windows affectés

Le site spécialisé Bleeping Computer a été le premier à rapporter le problème, qui affecte non seulement la version la plus récente de l’OS, Windows 11, mais également Windows 10 et Windows Server à partir de l’édition 2008. Les témoignages des utilisateurs sur le forum Reddit sont divers. Certains affirment que leurs VPN fonctionnent toujours après l’installation de la mise à jour, tandis que d’autres rapportent que leurs connexions cryptées ont effectivement été perturbées.

Microsoft en marche vers une résolution

Dans sa déclaration, Microsoft a assuré être en cours de développement d’une résolution à ce bug et qu’une mise à jour serait disponible dans une prochaine version. Néanmoins, jusqu’à la sortie de cette correction, les utilisateurs affectés devront désinstaller toutes les mises à jour de sécurité pour contourner le problème. Par ailleurs, certains internautes suggèrent la désinstallation puis la réinstallation de leur application VPN, une solution initiale qui a montré son efficacité pour certains.

Choix difficile pour les utilisateurs

Ce bug intervient à un moment malheureux pour le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui a récemment déclaré vouloir “mettre la sécurité avant tout”. C’est ainsi que ses clients sont contraints, du moins temporairement, de choisir entre l’utilisation de leur VPN et la protection assurée par les dernières mises à jour de sécurité.

Les utilisateurs qui optent pour la désinstallation des mises à jour peuvent suivre les instructions fournies par Microsoft. Le géant technologique a fourni des lignes de commandes spécifiques permettant de retrouver et de supprimer le package de mise à jour concerné.