Microsoft confirme : le prochain Xbox Game Showcase se tiendra le 9 juin à 19h

Ensuite, une présentation en direct portera sur une "franchise bien-aimée".

Tl;dr Microsoft annonce le prochain Xbox Games Showcase.

L’événement aura lieu le dimanche 9 juin à 19h, heure française.

Un événement “[REDACTED] Direct” suivra le Showcase, probablement lié à Call of Duty.

Microsoft souhaite impressionner avec son nouveau portefeuille post-acquisition.

Dans une annonce officielle, Microsoft a établi que la prochaine édition estivale du Xbox Games Showcase se tiendra le dimanche 9 juin, à 10 heures PT / 13 heures ET.

Un événement mystérieux en perspective

Suite à cette présentation principale, un autre événement, curieusement intitulé “[REDACTED] Direct”, attise l’intérêt des observateurs du secteur. Son logo énigmatique évoque curieusement celui de la franchise Call of Duty.

Les ambitions de Microsoft

Selon divers rapports, il semblerait que le prochain épisode de ce célèbre shooter militaire soit prévu pour cette année. Microsoft décrit cet événement comme “une plongée en profondeur spéciale dans le prochain volet d’une franchise bien-aimée“.

Dans une révélation plutôt prévisible, le média The Verge a confirmé que cet événement se concentrera sur la franchise de longue date d’Activision-Blizzard, marque désormais officiellement associée à Microsoft.

Un nouvel horizon pour Xbox

L’ambition de la firme est claire : faire tourner les têtes avec son nouveau portefeuille post-acquisition. Favorisant une stratégie de communication intense, Xbox utilisera l’ensemble de la semaine, qui coïncide avec le Summer Game Fest, pour promouvoir sa gamme de jeux. “La double diffusion du 9 juin ouvre également une semaine de couverture ici sur Xbox Wire et The Official Xbox Podcast, présentant des mises à jour et des plongées en profondeur sur de nombreux jeux“, a annoncé l’entreprise.