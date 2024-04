Le Xénomorphe revient dans un nouveau jeu Alien terrifiant

Alien: Rogue Incursion du studio Survios vise à recréer la terrifiante puissance du Xénomorphe pour une expérience VR intense.

Tl;dr Alien: Rogue Incursion est un jeu en réalité virtuelle.

Il promet de revenir aux racines terrifiantes de la franchise.

Alien: Rogue Incursion est prévu pour fin 2024.

Il se déroulera entre Alien et Aliens, tout en introduisant plusieurs Xénomorphes.

Un nouveau cauchemar en réalité virtuelle

Les fans de la franchise Alien seront ravis d’apprendre l’annonce de Alien: Rogue Incursion, un nouveau jeu promettant une expérience VR viscérale. Après une longue attente depuis Alien: Isolation en 2014, les amateurs de Xénomorphes et de réalité virtuelle se réjouissent de cette nouvelle.

Le retour aux racines terrifiantes

Alien: Rogue Incursion promet de ramener la franchise à ses racines horrifiques. Les joueurs seront chargés de survivre face au Xénomorphe titulaire. À noter que Alien: Isolation, malgré son succès, est le dernier jeu à avoir tenté une telle vision.

Un projet prometteur pour Survios

Développé par Survios, le jeu VR sera disponible sur PlayStation VR2, Meta Quest 3 et Steam. Bien que les détails du projet restent encore flous, les fans peuvent s’attendre à voir le titre arriver pendant la saison des fêtes de 2024. Le protagoniste de la campagne solo pourrait être un vétéran aguerri aux Xénomorphes, mais cela reste à confirmer.

Alien: Rogue Incursion, une célébration de la franchise

Survios a exprimé son impatience de partager plus de détails concrets sur Alien: Rogue Incursion. En attendant, il a été annoncé que le jeu serait une célébration de la franchise vieille de 45 ans et qu’il exploitera de nombreux aspects que la communauté a appris à aimer. L’histoire sera un récit original qui se déroulera entre Alien et sa suite Aliens, et selon la déclaration officielle des développeurs, plusieurs Xénomorphes seront présents.