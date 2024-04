Fallout 5 pourrait sortir plus tôt que prévu

Le développement de Fallout 5 est sur le point d'être accéléré à la demande de Microsoft suite au succès de la série télévisée basée sur la franchise de Bethesda.

Tl;dr Le succès de l’adaptation de Fallout par Amazon Prime Video pourrait inciter Microsoft à accélérer le développement d’une suite.

Microsoft souhaiterait une sortie anticipée de Fallout 5, en dépit de l’engagement actuel de Bethesda sur The Elder Scrolls 6.

Obsidian Entertainment, également propriété de Microsoft, pourrait développer une suite à Fallout: New Vegas.

La spéculation s’accentue, mais aucune confirmation officielle de Microsoft ou Bethesda n’a encore été donnée.

Le succès de Fallout : un coup d’accélérateur pour la suite ?

Le succès retentissant de l’adaptation en live-action de Fallout sur Amazon Prime Video a probablement motivé l’éditeur américain Microsoft à presser le pas pour le développement de la suite. En effet, le renouveau de la franchise a attiré de nouveaux publics, tandis que les fans de la première heure se sont replongés dans leurs titres préférés, comme Fallout 4, Fallout New Vegas et Fallout 76. Cette nouvelle vague d’enthousiasme a généré des chiffres de joueurs record pour ces jeux.

Les projets de Bethesda : un frein pour Fallout 5 ?

Le design director Emil Pagliarulo a récemment évoqué une date de sortie potentielle pour Fallout 5, qui pourrait être encore loin dans le futur compte tenu du calendrier chargé de Bethesda. Cependant, Jez Corden, rédacteur en chef de Windows Central, a révélé lors d’un épisode du Xbox Two Podcast que Microsoft souhaiterait une sortie plus rapide pour Fallout 5, plutôt que d’attendre la finalisation de The Elder Scrolls 6 par Bethesda.

Un espoir pour une suite de Fallout: New Vegas ?

En parallèle, Obsidian Entertainment, développeur acclamé de Fallout: New Vegas et filiale des Xbox Game Studios, pourrait être sollicité pour combler ce vide. En effet, le PDG de la société américaine, Feargus Urquhart, a déclaré dans une interview qu’il aimerait créer un autre jeu Fallout avant de prendre sa retraite.