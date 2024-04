BioShock : Tout sur l’adaptation en live-action par Netflix

Netflix va adapter le film BioShock, mettant en scène la cité sous-marine de Rapture, avec les Big Daddies et les Little Sisters en live-action. Curieux de découvrir comment ce monde sous-marin prendra vie à l'écran ?

Tl;dr Le film BioShock débarque sur Netflix, adaptant l’univers du jeu.

Travaux en cours depuis 2022, avec Francis Lawrence à la réalisation.

Le directeur promet une adaptation fidèle avec des surprises.

On spécule que l’histoire suivra les deux premiers jeux.

Une immersion dans Rapture : BioShock débarque sur Netflix

L’univers sous-marin de Rapture, la ville emblématique du jeu BioShock, se prépare à faire une apparition grandiose sur nos écrans. Netflix a confirmé que le projet d’adaptation du jeu vidéo en film live est en cours.

De l’idée à la réalisation

L’idée d’adapter BioShock en film n’est pas nouvelle, une première tentative ayant été faite par Universal en 2008. Cependant, le projet n’a pas pu aboutir à l’époque. Depuis 2022, Netflix travaille sur l’adaptation en collaboration avec les développeurs de jeu 2K, sous la houlette du réalisateur Francis Lawrence et du scénariste Michael Green.

Une adaptation fidèle

Francis Lawrence a fait part de son intention de rester fidèle au jeu, tout en promettant quelques ajouts surprenants au scénario original. C’est une bonne nouvelle pour les fans du jeu qui attendent avec impatience de voir la rivalité entre Andrew Ryan et Atlas, les iconiques Big Daddies et Little Sisters et la ville sous-marine de Rapture prendre vie à l’écran.

Quelle histoire pour le film ?

Bien que l’intrigue précise n’ait pas encore été révélée, il est fort probable que l’histoire suive celle des deux premiers jeux, qui se déroulent dans la ville de Rapture dans les années 1960. Rapture est une ville sous-marine créée par le capitaliste Andrew Ryan comme un havre de paix pour ceux qui souhaitent faire progresser l’humanité sans contraintes morales. Cependant, l’expérimentation humaine et la création d’ADAM, une substance qui confère des super-pouvoirs, mais provoque aussi la folie, ont conduit la ville à sombrer dans l’anarchie.