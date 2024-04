Nintendo Switch 2 : une console portable encore en retard sur la concurrence ?

La Switch 2 de Nintendo pourrait ne pas être suffisamment puissante pour rivaliser avec les consoles de Sony et Microsoft.

Tl;dr Des rumeurs suggèrent que la Nintendo Switch 2 pourrait être en retard sur ses concurrents.

La console pourrait utiliser la technologie V-NAND de Samsung pour augmenter sa vitesse de lecture.

Cependant, cette technologie est déjà dépassée par les versions plus récentes.

Malgré ces rumeurs, les spécifications finales de la Nintendo Switch 2 ne sont pas encore confirmées.

Rumeurs sur la Nintendo Switch 2 : une compétitivité compromise ?

Les rumeurs les plus récentes sur la Nintendo Switch 2 pourraient présager d’un avenir sombre pour la future console. Sept ans après la sortie de l’originale, la famille Switch est sérieusement distancée par les consoles de la neuvième génération comme la PS5 et la Xbox Series X|S. La Switch 2 de Nintendo a donc besoin d’évolutions majeures.

Les défis techniques de la Nintendo Switch 2

La plupart des rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 se concentrent sur les problèmes de la première génération, notamment sa faible puissance de traitement et ses problèmes de matériel courants. Selon une vidéo postée sur YouTube par Doctre81, la Switch 2 de Nintendo pourrait utiliser la technologie de mémoire flash V-NAND de cinquième génération de Samsung. Bien que cette technologie soit une amélioration par rapport à la Switch originale, elle pourrait placer la Nintendo Switch 2 loin derrière ses concurrents si ces rumeurs s’avèrent vraies.

La technologie V-NAND et ses limites

La technologie V-NAND est un progrès relativement récent dans le monde de la mémoire flash. Elle permettrait à la Nintendo Switch 2 de lire les données plus de quatre fois plus vite que la Switch originale. Cela signifie des temps de chargement plus rapides et une plus grande capacité à exécuter des jeux plus exigeants. Cependant, Samsung a déjà dépassé la cinquième génération de sa technologie V-NAND et a commencé la production de masse de la neuvième génération, qui est plus de deux fois plus rapide.

La concurrence s’intensifie sur le marché des consoles portables

Ces spécifications médiocres pourraient placer la Switch 2 derrière ses principaux concurrents sur le marché actuel. De plus, la PlayStation Portal de Sony, déjà sur le marché, et une rumeur suggérant que Microsoft pourrait se frayer un chemin sur le marché avec une console Xbox portable, pourraient constituer une menace majeure pour la Nintendo Switch 2, surtout si elle a des spécifications globales inférieures.