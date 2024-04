La BlizzCon 2024 est annulée !

Blizzard prévoit toujours de réorganiser l'événement tant apprécié des fans dans les années à venir.

Tl;dr Blizzard annule l’édition de cette année de BlizzCon.

Aucune raison claire n’a été donnée pour cette décision.

Blizzard prévoit de faire des annonces lors d’autres événements.

BlizzCon pourrait revenir dans les années à venir.

Un coup dur pour les fans du monde de jeux vidéo

La célèbre convention BlizzCon, attirant chaque année des milliers de passionnés des univers de World of Warcraft, Diablo et Overwatch, ne se déroulera pas cette année. C’est ce qu’a annoncé l’éditeur Blizzard à la consternation d’une communauté avide de réunion annuelle et de nouveautés.

Une annulation sans explications claires

Aucune raison explicite n’a été donnée par l’éditeur qui a exprimé dans un billet de blog que ce choix n’avait “pas été pris à la légère, car BlizzCon reste un événement très spécial pour nous tous”. La déclaration laisse également entendre une lueur d’espoir pour les années à venir en insistant sur l’envie de réorganiser l’événement.

Des annonces attendues pour pallier l’annulation

Tout n’est cependant pas perdu pour les gamers passionnés. Blizzard promet de dévoiler les futures extensions, notamment la saga en trois parties de World of Warcraft et les DLC de Diablo IV lors de salons du jeu vidéo tels que Gamescom. De plus, Blizzard, qui fait désormais partie de la famille Microsoft, promet des nouvelles lors de la conférence annuelle Xbox en juin.

Une hâte grandissante pour la prochaine édition

L’absence de l’événement pour une année de plus est une déception pour la communauté de joueurs. En effet, les inconditionnels de BlizzCon devront certainement patienter jusqu’à la fin de 2025 pour retrouver l’excitation d’une rencontre en personne avec les développeurs de Blizzard. Malgré les obstacles, l’attente ne fera sans doute qu’accroître l’enthousiasme de la communauté pour la prochaine édition de la BlizzCon.