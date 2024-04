Blizzard part à la chasse aux tricheurs sur console dans Overwatch 2

Les utilisateurs de XIM les plus extrêmes encourent des exclusions définitives.

Tl;dr Overwatch 2 est aux prises avec les utilisateurs de tricheurs utilisant des dispositifs XIM.

Blizzard a réussi à détecter les joueurs KBM sur consoles au cours des dernières saisons.

Des interdictions permanentes seront appliquées aux utilisateurs les plus extrêmes à partir de la saison en cours.

Une interdiction complète s’appliquera à partir de la saison 11 en juin, y compris la suspension en mode compétitif et l’accès aux fonctionnalités d’assistance de visée.

La lutte contre la triche sur Overwatch 2

Aucun jeu multijoueur n’est à l’abri de tricheurs et Overwatch 2 ne fait pas exception. Les joueurs utilisent divers moyens pour obtenir un avantage injuste, y compris l’utilisation d’appareils XIM qui permettent l’utilisation d’un clavier et d’une souris sur console.

Un combat tourné vers les appareils XIM

Blizzard a annoncé dans un blog qu’il a réussi à détecter ces utilisateurs sur consoles au cours des dernières saisons d’Overwatch 2. C’est une problématique plus présente parmi les joueurs de rang supérieur. D’après les développeurs, l’utilisation de tels périphériques non approuvés est “très rare” dans les rangs inférieurs.

Sanctions pour les utilisateurs de périphériques non approuvés

A partir de la saison actuelle, Blizzard commencera à infliger des interdictions permanentes aux utilisateurs les plus extrêmes de périphériques non approuvés. Pour détecter ces joueurs, l’entreprise s’appuiera sur les rapports d’autres joueurs ainsi que sur ses propres données.

Élargissement des mesures à partir de la saison 11

A partir de la saison 11, prévue pour Juin, Blizzard s’attaquera au problème de manière plus générale. Un joueur utilisant un dispositif non approuvé sera interdit de modes compétitifs pendant une semaine. En cas de récidive, il pourra être suspendu pour toute la saison, ne pourra jouer qu’avec d’autres utilisateurs de clavier et de souris en mode rapide et perdra l’accès aux fonctionnalités d’assistance à la visée. Blizzard insiste sur le fait que ces mesures visent à garantir un jeu équitable pour tous.

Il faut cependant noter que certaines personnes ne peuvent simplement pas jouer avec une manette standard pour des raisons d’accessibilité. Blizzard assure qu’il a fait de son mieux pour éviter que ces joueurs ne déclenchent leur système de détection.

Les efforts continus pour un jeu équitable

Blizzard envisage également d’ajouter un support officiel pour les claviers et les souris sur consoles. Les joueurs de console et de PC sont actuellement séparés en pools distincts pour le jeu compétitif. Ainsi, pour maintenir l’équité, Blizzard devra regrouper les joueurs de console qui souhaitent utiliser un clavier et une souris avec d’autres joueurs KBM sans assistance à la visée.

Les efforts pour lutter contre la triche dans “Overwatch 2” ne cessent de s’intensifier, Blizzard s’attaquant à ceux qui quittent en plein match et adoptant une position plus ferme sur la toxicité dans les discussion vocales et textuelles. Seules les blagues salées sont encore tolérées, même en présence de filtres anti-profanité.

Ainsi, la bataille contre les tricheurs continue, avec une attention particulière portée au respect et à l’équité pour tous les joueurs d’Overwatch 2.