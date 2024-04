Kingdom Come: Deliverance 2, le retour du jeu médiéval de Warhorse Studios

Warhorse Studios dévoile Kingdom Come: Deliverance 2 avec un trailer.

Tl;dr Kingdom Come: Deliverance 2 est annoncé par Warhorse Studios.

Kingdom Come: Deliverance 2 continue l’histoire de Henry dans une Bohême médiévale.

Kingdom Come: Deliverance 2 proposera une échelle de conflit plus grande.

Kingdom Come: Deliverance 2 sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC d’ici fin 2024.

Warhorse Studios annonce Kingdom Come: Deliverance 2

Le studio tchèque Warhorse Studios a confirmé le retour dans l’univers de Kingdom Come: Deliverance avec la suite tant attendue, Kingdom Come: Deliverance 2. Cette annonce officielle marque la continuation de l’histoire unique de ce RPG ancré dans le contexte du 15ème siècle en Bohême.

Henry et sa quête de vengeance

Dans le premier opus, nous suivons l’histoire de Henry, fils de forgeron, qui est entraîné dans une guerre civile tout en cherchant à venger la mort de ses parents. La quête de ce personnage, bien que transformative, n’a jamais été pleinement résolue, ce qui rend la perspective d’une suite d’autant plus alléchante.

Un monde plus grand, une histoire plus complexe

Kingdom Come: Deliverance 2 promet d’élargir considérablement son champ d’action par rapport au premier jeu. Le monde du nouveau jeu serait deux fois plus grand que le précédent, et l’histoire comportera cinq heures de cinématiques au lieu de trois. Henry participera à des batailles à grande échelle et devra faire face aux problèmes des rois, voyageant à travers de magnifiques paysages ruraux et des zones urbaines majeures.

Aucune date de sortie spécifique n’a été avancée pour Kingdom Come: Deliverance 2, mais le jeu de Warhorse Studios est prévu pour être commercialisé sur PS5, Xbox Series X|S et PC d’ici la fin de l’année 2024.