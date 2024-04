Faut-il remplacer sa PS5 par la future PS5 Pro ?

Sony Interactive Entertainment devrait optimiser l'expérience de nombreux jeux PS5, même si l'amélioration pourrait ne pas être à la hauteur des attentes de certains joueurs, avec la PS5 Pro.

Tl;dr La PS5 Pro offrira une amélioration des performances de nombreux jeux PS5.

La PS5 Pro se concentrera principalement sur le GPU et l’augmentation de l’échelle.

La PS5 Pro pourrait ne pas être un investissement rentable pour les propriétaires actuels de PS5.

Le prix de la PS5 Pro pourrait être un facteur décisif pour son achat.

La PlayStation 5 Pro : une amélioration, oui, mais…

La PlayStation 5 Pro est censée offrir une expérience améliorée pour de nombreux jeux PS5. Cependant, les avantages qu’elle devrait apporter pourraient ne pas être à la hauteur de certaines attentes.

Une mise à niveau intergénérationnelle ?

L’idée d’une mise à niveau intergénérationnelle pour les consoles de salon a été mise en place lors de la dernière génération de consoles. Les modèles PS4 Pro et Xbox One X ont offert une amélioration significative pour des consoles qui avaient du mal à atteindre des résolutions et des performances élevées sur certains jeux. Il n’est donc pas surprenant que Sony et Microsoft semblent prêts à continuer cette tradition, notamment le géant japonais avec la PS5 Pro.

PS5 Pro : vers un nouveau GPU

La grande nouvelle de la PS5 Pro, selon The Verge, est le GPU qui est censé représenter une amélioration d’environ 45% de la vitesse de rendu. Cependant, une légère réduction de la vitesse d’horloge pourrait limiter ses améliorations.

Le ray-tracing : une amélioration majeure?

Les améliorations de la technologie ray-tracing avec la PS5 Pro semblent être le gain le plus fiable pour les jeux disposant d’une prise en charge adéquate de cette technologie. Cependant, bien que le ray-tracing puisse être incroyablement impressionnant, les jeux qui l’implémentent largement ont généralement déjà d’excellents systèmes d’éclairage, donc la différence n’est pas toujours transformative.