Fallout 3 et New Vegas disponibles sur Luna pour les membres Prime pendant six mois !

L’ère de Fallout : entre adaptations, jeux gratuits et mises à jour

La franchise Fallout est en pleine expansion grâce à une série TV acclamée et des offres alléchantes pour les membres Amazon Prime.

Des jeux offerts en abondance

Amazon Prime a rapidement saisi l’opportunité, en mettant à disposition deux des meilleurs jeux de la franchise sur Luna, son service de streaming via le cloud, sans frais supplémentaires. “Fallout 3 et Fallout : New Vegas” peuvent désormais être joués sans aucun coût pour les six prochains mois, demandant simplement une connexion internet stable et peu encombrée.

Fallout 4 : vers une mise à jour attendue

De son côté, Fallout 4, l’un des titres phares de la série, sera décoré d’une mise à jour le 25 avril prochain sur la PS5 et les Xbox Series X/S selon Bethesda. Cette “version next-gen” fournira des options pour privilégier la performance ou la qualité du spectacle, en parallèle, elle favorisera une résolution supérieure et une cadence de 60 fps, tout en offrant des corrections de bugs et améliorations de stabilité.

Une série TV qui séduit

“Fallout n’est pas seulement une adaptation de jeu vidéo, c’est un spectacle à part entière.” C’est avec ces mots que Sam Rutherford d’Engadget a acclamé la nouvelle série TV Fallout. Louée aussi bien pour ses personnages magnétiques que pour ses visuels séduisants, la série connaît un véritable succès. Le casting rassemble Ella Purnell, Aaron Clifton Moten, Kyle MacLachlan et Walton Goggins.

À présent, le phénomène Fallout est à portée de clic sur Prime Video, espérant ravir aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus dans l’univers post-apocalyptique.