Les jeux Blizzard reviennent en Chine cet été

Le retour triomphant de Blizzard en Chine

Après une interruption de plus de 15 mois, les jeux emblématiques de Blizzard, tels que World of Warcraft et Overwatch 2, sont de nouveau disponibles en Chine, soit le plus grand marché de jeux au monde. Ainsi, Blizzard renoue avec son partenariat de longue date avec NetEase pour la diffusion de ses jeux sur le territoire chinois.

Un accord renouvelé avec NetEase

Ce partenariat, qui a vu le jour il y a 15 ans, avait pris fin en janvier 2023, entraînant la suspension de tous les jeux de Blizzard en Chine. Ainsi, des titres populaires comme Hearthstone et Starcraft ont disparu du marché chinois. Cependant, après une année de négociations, les deux géants ont finalement trouvé un terrain d’entente pour relancer la diffusion des jeux.

Captivation des joueurs et avantage économique

Nonobstant les défis techniques à surmonter pour garantir un redémarrage sans heurts, on s’attend à ce que “les jeux reviennent en ligne en Chine à partir de cet été” selon Bloomberg. En effet, cela permettra aux joueurs de retrouver leurs progressions antérieures. Avec ce retour, Blizzard pourrait voir ses bénéfices nettement augmenter, en particulier grâce au succès de ses jeux comme Overwatch auprès du public chinois.

De plus, Diablo IV, le hit instantané lancé par Blizzard en juin dernier, sera pour la première fois officiellement accessible aux joueurs chinois. En ce qui concerne la ligue Overwatch, le dernier championnat n’a pas vu la participation d’une équipe professionnelle locale en raison de l’interruption de 2023.

Nouvelles opportunités avec Microsoft

Parallèlement, Microsoft, la maison-mère de Blizzard, a conclu un accord distinct avec NetEase. Les deux entreprises envisagent de proposer des jeux NetEase sur les consoles Xbox et autres plateformes. Pour le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, le retour des jeux légendaires de Blizzard en Chine et la recherche de nouvelles opportunités de diffusion avec Xbox démontrent leur volonté de “proposer plus de jeux à plus de joueurs autour du monde”.