Le studio derrière Dead Cells annonce un nouveau jeu Prince of Persia

Un jeu vient pourtant tout juste de sortir, non ?

Tl;dr Ubisoft et Evil Empire annoncent un nouveau Prince of Persia.

Le jeu, appelé Rogue Prince of Persia, arrivera sur Steam.

Il a des graphiques et un gameplay similaires à Dead Cells.

Diverses armes et mises à jour prévues après les retours des joueurs.

Prince de Perse retourne avec une nouvelle aventure

Les passionnés de la légendaire franchise de jeu Prince of Persia seront ravis d’apprendre la récente annonce d’Ubisoft et de Evil Empire : le lancement d’un nouveau jeu intitulé The Rogue Prince of Persia qui s’inscrit dans l’héritage des précédentes réussites.

Un jeu prometteur aux airs de Dead Cells

Si vous êtes familier du célèbre jeu Dead Cells, ce nouvel opus vous rappellera forcément quelque chose, et pour cause : il s’agit d’une collaboration avec Evil Empire, les créateurs de ce titre emblématique. Au programme, un jeu de type Rogue-lite à défilement latéral qui promet des heures de plaisir.

Fidèle à l’héritage du Prince de Perse

Dans ce nouvel opus fidèle à l’univers du Prince de Perse, le joueur incarnera le fameux prince, équipé d’un appareil mystique qui lui confère le pouvoir de ressusciter après chaque décès. En outre, le jeu conservera les éléments emblématiques de la franchise, notamment l’iconique course murale ainsi que des acrobaties pour se déplacer à travers les niveaux générés de manière procédurale.

Un large éventail d’armes disponibles

Enfin, The Rogue Prince of Persia se distingue par sa variété d’armes à la disposition des joueurs. Entre les dagues jumelles, les lances, les épées larges, les haches et bien plus encore, chaque partie offre une expérience de jeu unique. De plus, Ubisoft promet de nombreuses mises à jour après les premiers retours des utilisateurs en accès anticipé.