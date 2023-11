Ubisoft Montréal se veut rassurant pour le remake de Prince of Persia : The Sands of Time

Le développement du remake de Prince of Persia : The Sands of Time avance à son rythme et arrivera en temps voulu sur consoles et PC.

En dépit du fait qu’Ubisoft Montréal ait déclaré en mai dernier que les joueurs ne devaient pas s’attendre à avoir des informations inédites avant plusieurs mois, une mise à jour positive concernant le remake de Prince of Persia : The Sands of Time a été diffusée sur les réseaux sociaux dans le cadre du vingtième anniversaire de l’opus originel :

Comme vous le savez, notre équipe passionnée est en train de réimaginer l’histoire légendaire de Prince of Persia, et nous sommes heureux de pouvoir dire que le projet a franchi une étape interne importante et que le développement progresse.

Prince of Persia : The Sands of Time, entre remake attendu et projet complexe

Lorsqu’il a été annoncé en septembre 2020, le remake de Prince of Persia : The Sands of Time était en développement depuis deux ans et demi dans les studios indiens Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, et sa sortie était prévue pour janvier 2021. Mais suite aux réactions négatives suscitées par la bande-annonce, la sortie du jeu a été reportée à plusieurs reprises. L’année dernière, il a été annoncé qu’Ubisoft Montréal, qui avait réalisé le jeu original de 2003, The Sand of Time, avait repris le développement depuis le début.

Un retour aux origines de Prince of Persia avec le remake de The Sands of Time

The Sands of Time raconte l’histoire d’un prince anonyme dont le père met en déroute une ancienne cité à l’instigation d’un vizir corrompu. Au cours de l’attaque, le Prince obtient un artefact appelé la Dague du Temps, tandis que l’armée de son père s’empare d’un sablier contenant les mystérieux Sables du Temps. En visite au palais du sultan d’Azad pour lui offrir les Sables du Temp, le vizir pousse le prince à les libérer, transformant le peuple d’Azad en monstres sauvages sous son contrôle.

En compagnie de Farah, une jeune princesse qui connaît le pouvoir des sables, le prince s’efforce de corriger son erreur et de déjouer les plans diaboliques du vizir. Le gameplay s’articule autour des capacités de plateforme du Prince, entrecoupées de combats contre les créatures créées par les Sables du Temp. L’un des mécanismes clés du jeu consiste à utiliser la dague pour remonter le temps si le Prince commet une erreur lors d’une action et à l’utiliser pour tuer et geler les ennemis.