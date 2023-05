Prince of Persia : Ubisoft Montréal reboot le développement du remake de The Sands of Time

Repoussé plusieurs fois depuis son annonce en septembre 2020, le remake de Prince of Persia : The Sands of Time est seulement en phase de "conception" chez Ubisoft Montréal depuis la reprise du projet confié par le passé aux studios indiens Ubisot Pune et Ubisoft Mumbai.

Avec un développement qui repart à zéro, le remake de Prince of Persia : The Sands of Time n’est toujours pas prêt de sortir sur consoles et PC. Dans l’optique d’être totalement transparent avec les fans, Jean-Francois Naud, producteur au sein d’Ubisoft Montréal, explique la situation autour de cette refonte des aventures du Prince de Perse :

En ce qui concerne la phase de développement, nous en sommes actuellement à la conception. Depuis que nous avons récupéré le projet, nous étudions les commentaires de la communauté et nous cherchons à trouver notre propre façon de sortir le jeu. Aujourd’hui, nous sommes en train de constituer l’équipe, de définir les priorités, d’élaborer des prototypes, de tester des éléments et de voir comment nous pouvons intégrer les commentaires de la communauté dans le développement. Il s’agit encore d’un stade précoce, et les joueurs ne doivent pas s’attendre à en savoir plus sur le jeu cette année, mais soyez assurés que nous mettons tous nos forces et notre cœur dans ce projet.

L’importance d’un remake pour Prince of Persia : The Sands of Time

Le game director Michael McIntyre est convaincu que le retour de Prince of Persia : The Sands of Time doit passer par une expérience unique et seul un remake est capable de réaliser cet objectif :

Le jeu original est sorti il y a 20 ans, et non seulement la technologie a progressé – ce dont vous auriez bien sûr besoin pour une remasterisation – mais je pense que nous, en tant que joueurs et créateurs de jeux, avons évolué depuis cette époque. Je ne pense pas qu’un remaster prenne suffisamment en compte ces évolutions ; je pense qu’il faut faire un remake pour vraiment faire évoluer le jeu afin de l’adapter à un contexte moderne. Dans le cas de The Sands of Time, il s’agit de savoir comment préserver les éléments qui sont encore forts, n’est-ce pas ? L’une des pierres angulaires du jeu original est la façon dont le prince se déplace. Oui, la technologie nous permet de mieux l’exécuter, mais les joueurs attendent aussi des jeux modernes qu’ils sachent ce que signifie le contrôle d’un personnage. Ubisoft Montréal a développé une grande expertise dans ce domaine, et nous cherchons à appliquer ces leçons à l’esprit d’un jeu comme Prince of Persia. Ce genre de chose va au-delà de la technologie ; c’est vraiment nous, en tant que créateurs de jeux, qui avons évolué et compris que pour les joueurs, une simple version améliorée de l’original ne répondrait pas à leurs attentes.

Rappelons que le remake de Prince of Persia : The Sands of Time ne sera pas montré à l’événement Ubisoft Forward Live le 12 juin prochain, ni à aucun autre moment de l’année. En fonction de son état, il est possible que l’éditeur français songe à le mettre en avant en 2024 voire 2025.