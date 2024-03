Qualcomm assure que son nouveau chipset Arm pour laptops sera compatible avec la plupart des jeux Windows

Le but est de rassurer les développeurs de jeux que leurs titres fonctionneront en grande partie sans problème sur les systèmes Snapdragon X Elite.

Tl;dr Qualcomm développe actuellement des ordinateurs portables basés sur Arm.

Les jeux fonctionneront normalement sur les systèmes Snapdragon X Elite grâce à l’émulation.

Qualcomm rencontre des problèmes avec les jeux utilisant une technologie anti-triche au niveau du noyau.

Qualcomm vise à optimiser les performances et l’efficacité énergétique en comparaison avec les machines Intel x86.

Qualcomm: les ordinateurs portables Arm dans les tuyaux

La nouvelle nous parvient que la société Qualcomm travaille sur la réalisation de nouveaux ordinateurs portables basés sur Arm. Selon les rumeurs, les versions grand public de la nouvelle Surface Pro 10 et du Surface Laptop 6, équipées du chipset Snapdragon X Elite, ne seraient pas loin d’être prêtes.

Émulation : la clef de l’offre de jeux

Lors de la Conférence des développeurs de jeux, Qualcomm a voulu rassurer ces derniers. Leurs jeux, a-t-on annoncé, fonctionneront parfaitement dès leur sortie sur tous les systèmes Snapdragon X Elite à paraître. En effet, “les ordinateurs utiliseront l’émulation pour exécuter de nombreux jeux x86 et x64 à près de plein régime, sans qu’il soit nécessaire d’ajuster le code ou de modifier des actifs”, a expliqué l’ingénieur de Qualcomm, Issam Khalil.

Cependant, quelques exceptions

Toutefois, il faut noter que certains jeux ne fonctionneront tout simplement pas via l’émulation, notamment ceux qui utilisent une technologie anti-triche au niveau du noyau. Cependant, Qualcomm assure avoir testé son émulation avec les jeux les plus populaires sur Steam et est convaincu que sa technologie devrait pouvoir gérer la plupart des jeux.

Optimiser performances et efficacité énergétique

Si Qualcomm parvient à réaliser cette prouesse d’émulation comme promis, ce serait un exploit impressionnant. Cela contribuerait à rendre les ordinateurs portables Windows basés sur Arm compétitifs en matière de performances et d’efficacité énergétique par rapport aux machines Intel x86. Toutefois, il convient de rappeler que Qualcomm n’a pas eu jusqu’à présent un excellent parcours en matière d’émulation x86/x64.

Enfin, il convient de mentionner qu’Apple a été l’entreprise la plus réussie en émulant les logiciels x86 sur ses puces M-series Arm avec l’aide de sa couche de traduction Rosetta 2. Il faut tout de même garder à l’esprit qu’Apple maîtrise entièrement son écosystème, ce qui lui permet d’optimiser le processus d’émulation d’une manière que Qualcomm ne peut pas forcément reproduire.