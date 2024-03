Rise of the Ronin : une épopée historique immersive qui respecte les samouraïs

Exclusivement disponible sur PS5, Rise of the Ronin du studio japonais Team Ninja est un action-RPG en monde ouvert captivant qui propose une expérience gratifiante et authentique au sein de la féodalité au Japon.

Tl;dr Rise of the Ronin est un jeu immersif et récompensant.

Le jeu explore une période historique japonaise sous-représentée dans le monde du jeu vidéo.

Il offre un système de combat dynamique et des heures de jeu captivantes.

Il est conçu pour valoriser le temps des joueurs et leur offre un vaste monde à explorer.

Rise of the Ronin : un voyage valorisant dans le Japon féodal

Team Ninja frappe fort avec Rise of the Ronin, une exclusivité PS5 qui offre un monde ouvert samouraï riche et magnifique à explorer tout en apportant quelques nouvelles idées au genre. Même si le jeu se trouve inévitablement comparé à l’exclusivité PS4 de Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima, Rise of the Ronin forge sa propre identité, bâtie autour d’une période unique de l’histoire japonaise qui reste largement sous-explorée dans de nombreux médias.

Un jeu immersif ancré dans l’histoire

Rise of the Ronin se déroule à l’ère Bakumatsu, qui marque la fin de la période Edo, l’abolition du shogunat et la diffusion graduelle de la pensée et de la culture occidentales dans le pays. Dans ce contexte turbulent, Rise of the Ronin trouve son ancrage, où le feu des armes à feu se mêle à celui des sabres dans les rues, et un empire autrefois isolé cherche à contrôler son destin. Cette époque est retranscrite avec un souci du détail impressionnant, ce qui fait de Rise of the Ronin l’une des évocations culturelles les plus élégantes de Team Ninja à ce jour.

Un combat engageant et des heures de jeu captivantes

Le combat au corps à corps est l’un des points forts de Rise of the Ronin. Le nouveau système de combat de Team Ninja se veut technique et lourd, avec un excellent mécanisme de parade simplifié qui s’accorde parfaitement avec les patterns d’attaque dansants du jeu. Le jeu offre également une grande variété de quêtes secondaires et de surprises, toutes récompensées par des piles de butin de niveaux variés. Il y a neuf armes différentes à maîtriser, mais préparez-vous à en obtenir des centaines au cours du jeu, toutes avec une variété de bonus et autres designs cosmétiques, ainsi que de nombreuses pièces d’armure et accessoires à équiper.

Un monde ouvert riche et varié

Le monde ouvert de Rise of the Ronin n’est pas le plus grand ou le plus beau de son genre, mais il se distingue par son caractère et sa diversité, comme l’architecture variée qui se mêle aux influences occidentales grandissantes. Les joueurs se retrouvent face au premier monde de jeu véritablement ouvert de Team Ninja, et le résultat est impressionnant. Les environnements de Rise of the Ronin offrent de nombreuses vues magnifiques et des paysages intéressants où combattre des bandits et prendre des photos, y compris d’innombrables véritables monuments japonais, chacun accompagné d’une entrée encyclopédique intéressante dans le menu de pause, sont des moments réjouissants.