Enfin, les théories économiques de Pareto appliquées pour déterminer le meilleur pilote de Mario Kart 8

Veillez simplement à ne pas choisir ce personnage assez médiocre qu'est Koopa Troopa.

Tl;dr Le data scientist Antoine Mayerowitz a analysé les stratégies de Mario Kart 8.

En s’appuyant sur la théorie de Pareto, il a trouvé 14 combinaisons efficaces de joueurs et véhicules.

La combinaison Cat Peach-Teddy Buggy est une des plus équilibrées.

Le site web de Mayerowitz permet de trouver la meilleure combinaison en fonction de vos statistiques préférées.

Les théories économiques au service du gaming

Qui aurait imaginé que l’analyse du jeu vidéo Mario Kart 8 aurait pu être le cadre d’application des théories économiques de Vilfredo Pareto, économiste italien des années 20 ? Le scientifique de données, Antoine Mayerowitz, a appliqué ces concepts à notre “champion de saut en hauteur italien et cosplayeur d’éléphant à temps partiel”.

Des combinaisons de joueurs et véhicules par milliers…ou presque

“Pour trouver les meilleures combinaisons de joueurs et véhicules dans Mario Kart 8 Deluxe, les statistiques du pilote et les détails des véhicules offrent plus de 700 000 combinaisons possibles”, explique Mayerowitz. En supprimant les doublons, les options se limitent à 25 704. C’est ici qu’entre en jeu la théorie de Pareto. Cette théorie aide à naviguer dans la complexité du choix, facilitant l’identification des solutions les plus équilibrées.

La recherche de l’équilibre parfait

Dans le choix de votre pilote, vous devez prendre en compte la vitesse, l’accélération, la maniabilité, le poids et le turbo. Les coureurs les plus rapides comme Bowser ou Wario, bien qu’attirants avec leur vitesse élevée, ont une faible accélération. D’autre part, ceux avec une forte accélération comme Baby Mario ou Skelerex, peinent à atteindre une vitesse de pointe satisfaisante.

Le top des combinaisons efficaces

Selon Mayerowitz, l’analyse de ces différents paramètres permet de se restreindre à 14 combinaisons. Par exemple, “Peach Chat conduisant le Teddy Buggy, avec des pneus rollers et un planeur nuage” est l’une des combinaisons préférées des joueurs de Mario Kart 8 pour son équilibre entre vitesse, accélération et mini-turbo.

D’autres combinaisons permettent de rester dans la plage optimale de Pareto. Donkey Kong, Wario et la Princesse Peach sont souvent salués comme d’excellents pilotes. Vous pouvez alors utiliser les données de Mayerowitz pour trouver le véhicule qui leur correspond le mieux.

Si vous voulez trouver votre combinaison idéale, vous pouvez vous rendre sur le site web de Mayerowitz. Vous y entrerez vos statistiques préférées et vous trouverez les meilleures combinaisons, mises en évidence en jaune.