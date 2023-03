Nintendo ferme le multijoueur de Mario Kart 8 et Splatoon sur Wii U pour résoudre des problèmes de sécurité

Une grosse faille de sécurité oblige Nintendo à fermer le mode multijoueur de Mario Kart 8 et Splatoon sur Wii U. Le coupable serait, une fois encore, ENLBufferPwn.

Nintendo a mis hors ligne les jeux Wii U Mario Kart 8 et Splatoon pour une durée indéterminée, le temps de résoudre des soucis de sécurité. “Ce service réseau est temporairement indisponible à cause d’une maintenance nécessaire pour réparer une vulnérabilité liée au jeu en ligne”, peut-on lire dans un message publié récemment sur le site de Nintendo. “Nous n’avons pas encore d’informations quant à la date de restauration des services en ligne. Nous nous excusons pour le dérangement.”

Comme VGC le précise, la vulnérabilité en question pourrait être liée à une faille permettant à un attaquant de prendre le contrôle du système de sa victime simplement en étant choisi comme adversaire dans une partie multijoueur en ligne. Le dataminer OatmealDome suggérait que ce souci est “presque certainement” dû à ENLBufferPwn.

Mario Kart 7 sur 3DS était déjà vulnérable à cette faille. Comme plusieurs jeux Switch apparemment, y compris Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Nintendo Switch Sports et Splatoon 2 et 3. Nintendo a déjà corrigé tous ces titres contre cette faille.

Une vidéo publiée par le YouTuber PabloMK7 en décembre dernier montre ENLBufferPwn en action dans Mario Kart 7. Celui-ci est utilisé pour injecter un firmware personnalisé sur la console cible. PabloMK7 écrivait sur GitHub qu'”il serait possible, en théorie”, de voler un compte ou des informations de cartes de paiement et d’enregistrer le micro et la caméra de la 3DS.

Avec près de 8,5 millions de copies vendues, Mario Kart 8 était le jeu le plus vendu sur la Wii U. Le jeu Splatoon original s’est, quant à lui, écoulé à près de 5 millions d’exemplaires. Celles et ceux qui jouent encore à ces jeux sur cette console plus maintenue seront probablement déçus de voir la fonctionnalité en ligne indisponible, mais il semble que Nintendo n’ait pas eu d’autre choix que de procéder ainsi.

Le problème avait émergé quelques semaines seulement avant que Nintendo ferme les eShop Wii U et 3DS. Après le 27 mars, les possesseurs de ces consoles ne pouvaient réaliser le moindre achat sur les stores, mais ils pouvaient encore télécharger les jeux qu’ils avaient déjà achetés. Dans le même temps, Nintendo vient de révéler que les derniers circuits en date arriveront sur Mario Kart 8 Deluxe sur Switch la semaine prochaine dans le cadre de la quatrième vague de DLC.