Nintendo officialise son absence à l’E3 2023

Nintendo a décidé de ne pas participer à l’E3 de cette année. “Nous envisageons notre présence à n’importe quel événement au cas par cas et nous réfléchissons toujours à diverses manières d’engager notre communauté de fans”, déclarait Nintendo à Engadget dans un communiqué. “Dans la mesure où le salon E3 de cette année ne rentrait pas dans nos plans, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Cependant, nous avons toujours été et sommes toujours un grand partisan de l’ESA [Entertainment Software Association, NDLR] et de l’E3.”

Nintendo avait pris l’habitude d’être présent sur la scène de l’E3, pour y organiser notamment des broadcasts Treehouse tout au long de l’événement ainsi qu’un Direct. Big N avait participé à la dernière édition digne de ce nom de l’E3, en 2019, ainsi qu’à l’édition entièrement virtuelle de 2021. Il n’y avait pas eu d’E3 en 2020 ni 2022.

Il y a quelques jours, IGN rapportait que Nintendo, Microsoft et Sony avaient tous trois décidé de ne pas participer à l’E3 cette année. Sony n’y a pas mis les pieds depuis 2018, mais le géant japonais comme la firme de Redmond n’ont pas encore confirmé officiellement leur absence à l’édition de cette année. Quoi qu’il en soit, Microsoft organisera son grand événement annuel à Los Angeles cet été. Le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, laissait récemment entendre que celui-ci aurait probablement lieu à peu près à la même période que l’E3, qui a lieu entre le 13 et le 16 juin prochain.

D’autres événements devraient tout de même avoir lieu

Il pourrait toujours y avoir aussi un Nintendo Direct aux alentours de la mi-juin, même s’il n’est pas officiellement lié à ce grand événement du jeu vidéo. Dans le même temps, il se murmure que PlayStation préparerait un grand show juste avant l’E3, ce qui pourrait être apprécié après le State of Play en demi-teinte de cette semaine.

L’absence à l’E3 d’un seul des trois géants du marché des consoles de jeux vidéo est préjudiciable pour l’ESA, mais la non-participation des trois en même temps devrait avoir de lourdes conséquences. Le Summer Game Fest devrait, lui aussi, faire de l’ombre à cet E3 2023. Au moins, Ubisoft sera présent.