PlayStation State of Play : l’émission de Sony fait son retour

Une présentation détaillée de Suicide Squad : Kill the Justice League ainsi que des annonces autour de la réalité virtuelle et des partenaires tiers seront visibles dans le nouvel épisode de l'émission PlayStation State of Play.

L’émission PlayStation State of Play de Sony va revenir le 23 février prochain sur YouTube et sur Twitch :

State of Play is back! Tune in Thursday at 1pm PT for:

☑️ Five new PS VR2 titles from partners

☑️ Hot indie and third-party reveals

☑️ An extended look at Suicide Squad: Kill the Justice Leaguehttps://t.co/kMPyPpMhSk pic.twitter.com/mu8RX0ZJFk

— PlayStation (@PlayStation) February 21, 2023