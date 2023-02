Ken le Survivant se met au Fitness Boxing sur Nintendo Switch

Fitness Boxing Fist of the North Star est une collaboration entre la licence Fitness Boxing du studio japonais Imagineer et le manga Fist of the North Star, plus connu sous le nom de Ken le Survivant ou Hokuto no Ken.

Successeur spirituel de Shape Boxing à l’époque de la Wii, Fitness Boxing a rapidement été adopté par un large éventail de joueurs de tous âges et de tous sexes sur Nintendo Switch et est devenu un hit dans le domaine du fitness. Avec Fitness Boxing Fist of the North Star, les joueurs vont pouvoir faire de l’exercice et de la remise en forme dans le monde de Fist of the North Star.

Faites un entraînement quotidien et un entraînement libre avec les personnages de Fist of the North Star comme instructeurs. Suivez les instructions et frappez en rythme. Les modes Entraînement quotidien et Entraînement libre peuvent être joués avec un partenaire. Chaque succès est obtenu en jouant de façon continue. Mettez à terre des dizaines de hors-la-loi avec vos coups de poing dans les Outlaw Battles. Battez de puissants rivaux dans des combats de boss. Bloquez les techniques spéciales de vos ennemis avec vos coups de poing. Achevez votre adversaire avec le Poing rapide des Cent Coups du Hokuto.

Un trailer pour Fitness Boxing Fist of the North Star

Fitness Boxing Fist of the North Star sortira exclusivement sur Nintendo Switch à partir du 2 mars prochain. Il comprend des personnages comme Kenshiro, Yuria, Rei, Raoh, Mamiya, Thouzer, Shin, Jagi et Outlaws, ainsi qu’un total de vingt morceaux dont des classiques et des originaux des jeux de la licence, comme Aio Torimodose !!, Tough Boy, Yuria Eienni, Silent Survivor et plus encore.