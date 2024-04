Delta, l’émulateur Nintendo, débarque sur l’App Store iOS, nul besoin de sideloading

La place de marché d'applications AltStore, créée par Riley Testut, est désormais plus facilement accessible dans l'Union européenne.

Il fut un temps où Apple ne permettait pas les émulateurs de jeux sur son App Store. Mais, ce temps est révolu. En effet, le géant informateur américain s’est récemment engagé à autoriser ces émulateurs.

Riley Testut, le créateur de GBA4iOS, a récemment révélé que son successeur, Delta, est désormais disponible gratuitement sur l’App Store. Autrefois, il avait trouvé un moyen de permettre aux utilisateurs de l’iPhone de charger l’émulateur Game Boy Advance sans avoir à jailbreaker leur appareil. Apple a par la suite fermé cette faille dans iOS.

Europe’s coolest alternative app marketplace is HERE!

Introducing AltStore PAL — an Apple-approved version of AltStore exclusive to the EU

Download now from our website for just €1.50/year (+ VAT) 🇪🇺 https://t.co/3ZfYbq4QNU pic.twitter.com/D5cbkWhi7l

— AltStore.io (@altstoreio) April 17, 2024