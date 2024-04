Apple autorise officiellement les émulateurs de jeux rétro sur l’App Store

Ils peuvent proposer des jeux téléchargeables tant qu'ils ne sont pas piratés.

Les émulateurs de jeux maintenant permis sur l’App Store d’Apple

En une révolution notable de sa politique, Apple a modifié ses consignes destinées aux développeurs et autorise désormais les émulateurs de jeux sur son App Store. Les nostalgiques des jeux de consoles rétro se réjouissent ; leurs applications préférées sont la bienvenue sur la plateforme de la célèbre marque à la pomme.

Des nouvelles opportunités pour les développeurs et les utilisateurs

Jusqu’à cette mise à jour, le logiciel d’émulation n’était pas autorisé sur l’App Store. Les développeurs ont souvent dû recourir à des moyens détournés pour distribuer ces outils aux utilisateurs d’iOS. Ces derniers, quant à eux, ont généralement dû se résoudre au jailbreaking et à utiliser des outils de sideloading ou des magasins d’applications non autorisés. La dernière décision d’Apple permettrait d’éliminer ces obstacles, voire d’attirer plus d’émulateurs Android vers iOS.

Le respect des lois est une nécessité

Cependant, un message clair a été lancé à tous les développeurs : “Vous êtes responsable de tout logiciel proposé dans votre application, y compris la garantie qu’il respecte ces directives et toutes les lois applicables.” Cela souligne qu’Apple ne tolère aucunement les jeux piratés. Toute application qui proposerait des titres à télécharger dont le développeur ne détient pas les droits est strictement interdite.

Motivations derrière le changement de règles

Il semble que ces modifications des consignes d’Apple soient motivées par le nouveau règlement sur les marchés numériques de l’Union européenne, qui vise à contrer les pratiques anticoncurrentielles des grandes entreprises technologiques. Ce changement de règle vis-à-vis des émulateurs, cependant, a une portée mondiale et s’applique à tous les développeurs, où qu’ils se trouvent dans le monde.