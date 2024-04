Fallout : l’astuce géniale qui a fait le succès d’une autre adaptation de jeu vidéo

L'astuce narrative qui a grandement amélioré une adaptation de jeu vidéo a été réutilisée pour la première saison de Fallout, garantissant ainsi le succès de la série sur Prime Video. Quelle sera la prochaine série à suivre cet exemple ?

Tl;dr La saison 1 de Fallout a suivi les codes d’une autre adaptation réussie de jeu vidéo.

Elle a bien adapté l’univers de Fallout, en reprenant le monde post-apocalyptique du jeu.

Elle a utilisé une astuce narrative de The Last of Us, en intégrant des scènes de flashbacks avant l’apocalypse.

Ces flashbacks ont ajouté du contexte et ont approfondi le lore des jeux.

Une adaptation réussie

La première saison de Fallout est une adaptation de jeu vidéo réussie. Elle s’est inspirée d’une autre adaptation réussie, en utilisant une astuce narrative efficace. L’histoire de la série s’est conclue de manière satisfaisante, tout en ouvrant la voie à la saison 2 de Fallout. Les personnages forts, l’action intense et l’équilibre parfait entre les tons comiques et sombres ont permis à la première saison de Fallout de briller parmi les meilleures adaptations de jeux vidéo à la télévision.

Un univers fidèlement retranscrit

La série Prime Video a su retranscrire avec succès le monde de Fallout. Les décors, les costumes, les lieux, les armes et bien d’autres éléments de la série reflètent fidèlement le Wasteland des jeux vidéo Fallout. Cette fidélité à la franchise du jeu a permis à la première saison de Fallout de se distinguer comme une adaptation de jeu vidéo à part entière.

Une astuce narrative efficace

La série a emprunté une astuce narrative à une autre série du même genre, The Last of Us. Cette dernière est considérée comme l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo, principalement en raison de la précision avec laquelle elle a su capter l’histoire, les personnages et le monde du matériel source. The Last of Us a ajouté des scènes à l’histoire qui n’étaient pas présentes dans le jeu original, certaines se déroulant avant l’apparition du virus Cordyceps qui a transformé l’humanité en zombies. Ces scènes se sont révélées parmi les plus efficaces et glaçantes de toute la série.

Des flashbacks enrichissants

La série Prime Video a judicieusement repris cette astuce narrative en incluant des scènes se déroulant avant l’apocalypse nucléaire qui a ravagé les États-Unis dans Fallout. Ces flashbacks, centrés principalement autour de Walton Goggins’ Cooper Howard/The Ghoul, ont montré l’instant terrifiant où les bombes nucléaires ont d’abord explosé sur Los Angeles, ainsi qu’une conspiration entourant Vault-Tec qui se relie à l’intrigue se déroulant dans le Wasteland futur. Ces flashbacks ajoutent du contexte à un monde post-apocalyptique, enrichissant le lore des jeux.