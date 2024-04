Certaines animations Amazon et Max pourraient provenir partiellement de Corée du Nord

Le pays aurait détourné les sanctions américaines en dirigeant des sociétés écrans en Chine.

La Corée du Nord, un pays réputé pour être isolé du monde, serait-il en réalité un acteur invisible de l’industrie globale de l’animation ? Selon des chercheurs du projet 38 North basé à Washington, des animateurs nord-coréens auraient contribué à la création de dessins animés populaires pour Amazon Prime Video, Max et d’autres plateformes de streaming, comme révélé par Wired.

L’équipe de chercheurs aurait découvert un serveur mal configuré sur une adresse IP nord-coréenne, contenant des milliers de fichiers d’animation. Le serveur contenait divers éléments tels que des cellules d’animation, des vidéos et des notes de travail, en plus des modifications demandées. Certains dessins semblent être tirés du célèbre dessin animé de super-héros Invincible sur Prime Video, et d’autres, d’un futur dessin animé pour enfants, “Iyanu : Child of Wonder”, sur Max.

To our fans: Skybound has been made aware of an unconfirmed report concerning a cloud storage server connected to a North Korean IP address. This server supposedly contains an Invincible animation sketch. Our official statement follows.

We do not work with North Korean…

— Skybound Entertainment (@Skybound) April 21, 2024