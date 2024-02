Tout savoir sur le film Invincible en live-action

Robert Kirkman, Seth Rogen et Evan Goldberg travaillent actuellement sur le développement d'un film en prise de vue réelle basée sur la licence Invincible.

Tl;dr Un film live-action d’Invincible est en préparation.

Seth Rogen, Evan Goldberg et Robert Kirkman sont aux commandes.

Steven Yeun pourrait jouer un rôle différent dans le film.

Le film pourrait raconter une histoire originale.

Invincible : un film live-action en préparation

Après le succès de la série télévisée Invincible sur Amazon Prime Video, les fans peuvent se réjouir d’une nouvelle adaptation de l’oeuvre de Robert Kirkman. Cette fois, il s’agit d’un film live-action, en développement depuis 2017. Cette annonce a été faite par Seth Rogen, Evan Goldberg et Robert Kirkman, respectivement scénariste, réalisateur et créateur de la bande dessinée originale.

Un casting encore mystérieux

Le casting du film live-action reste encore un mystère. Cependant, Robert Kirkman a laissé entendre que l’acteur Steven Yeun, connu pour avoir prêté sa voix au personnage principal dans la série animée, pourrait jouer un rôle dans le film. Selon Kirkman, il pourrait interpréter Cecil Stedman, un personnage plus âgé et maléfique. Ce changement de rôle pour Yeun est inattendu et suscite de nombreuses spéculations parmi les fans.

Une intrigue encore inconnue

Le scénario du film live-action d’Invincible reste encore inconnu. Robert Kirkman n’a pas dévoilé si le film sera une retranscription littérale de l’histoire originale, ou s’il proposera une trame narrative inédite. Il a toutefois précisé que le film ne sera pas indépendant de la série télévisée et qu’il en sera une extension d’une certaine manière.