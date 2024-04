Matrix 5 : un futur succès sans Neo et Trinity ?

L'univers Matrix créé par les Wachowski a déjà démontré qu'il peut abriter d'excellentes histoires ne s'appuyant pas uniquement sur Neo et Trinity.

Tl;dr Matrix 5 est risqué, mais prometteur.

Un spin-off de Matrix montre qu’un film sans Neo et Trinity peut fonctionner.

The Animatrix est un exemple de réussite dans l’univers élargi de Matrix.

Matrix 5 pourrait explorer d’autres facettes de l’univers Matrix.

Un pari audacieux pour Matrix 5

Souvent décriés, les suites de Matrix ont toujours été un défi de taille à relever. Malgré tout, l’univers de Matrix a déjà démontré sa capacité à engendrer de grandes histoires n’impliquant pas nécessairement Neo et Trinity. Ainsi, le cinquième volet de la saga, Matrix 5, se présente comme un projet audacieux mais prometteur, bien que la nature précise de son intrigue reste encore inconnue.

The Animatrix : un univers Matrix sans Neo et Trinity

The Animatrix, un spin-off de 2003 sous forme de courts-métrages, a prouvé que l’univers Matrix peut fonctionner sans Neo et Trinity. Ce film a su raconter des histoires originales sans s’appuyer sur les personnages principaux du film original, une approche qui pourrait être bénéfique pour Matrix 5. L’univers créé par les Wachowski pour Matrix est incroyablement riche et peut accueillir de nouvelles histoires allant au-delà du parcours de Neo.

Matrix 5 : des possibilités infinies

Qu’il s’agisse d’un reboot, d’une préquelle ou d’une suite, Matrix 5 a l’opportunité de raconter une toute nouvelle histoire dans un univers rempli de possibilités. En effet, The Animatrix a démontré que l’univers Matrix est trop vaste pour se centrer uniquement autour de Neo et qu’un film indépendant peut très bien fonctionner.

Le prochain défi : éviter les erreurs du passé

Suite à l’échec commercial de Matrix Resurrections, le prochain défi de Matrix 5 sera de s’éloigner de ses prédécesseurs. Il serait judicieux que ce nouveau volet se positionne comme une histoire complètement indépendante, avec peu ou pas de liens avec les films précédents, à l’instar de films comme Prey ou Alien: Romulus qui ont su se renouveler.