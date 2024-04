Neo et Trinity seront-ils de retour pour Matrix 5 ?

Les Wachowski sont mises sur la touche, Drew Goddard est aux commandes de Matrix 5 pour Warner Bros. Pictures et Village Roadshow Pictures.

L’annonce de Matrix 5 a suscité de nombreuses interrogations par les fans, notamment sur le retour de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans la peau des personnages Neo et Trinity. Les deux stars ont marqué les quatre précédents films de la franchise Matrix, mais tout porte à croire que celle-ci pourrait prendre une toute nouvelle direction.

New 'Matrix' Movie In The Works At Warner Bros From Drew Goddard https://t.co/i8IDa5ZiY6

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 3, 2024