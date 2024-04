L’acteur original de John Connor révèle comment il a raté le rôle dans Terminator 3

Edward Furlong a révélé avoir raté l'occasion de reprendre son rôle emblématique de John Connor dans Terminator 3: Rise of the Machines.

Tl;dr Edward Furlong a perdu son rôle dans Terminator 3 à cause de sa toxicomanie.

Il avait pourtant signé un contrat stipulant qu’il ne devait pas se droguer.

Il considère cette perte comme un mal pour un bien pour sa santé.

Terminator 3 est considéré comme un film de qualité inférieure dans la franchise.

Edward Furlong et son rôle perdu dans Terminator 3

Edward Furlong, l’acteur phare de Terminator 2: Judgment Day, a récemment partagé son regret de ne pas avoir pu reprendre son rôle dans Terminator 3: Rise of the Machines en 2003. Dans ce troisième opus de la célèbre franchise Terminator, réalisé par Jonathan Mostow, Arnold Schwarzenegger revient pour une autre aventure remplie d’action. Le robot est envoyé pour protéger John Connor, interprété par Nick Stahl, et sa future épouse, Kate Brewster (Claire Danes).

Une opportunité ratée

Edward Furlong a révélé lors d’une apparition récente sur le podcast Inside of You with Michael Rosenbaum qu’il était proche de reprendre son rôle de John dans Terminator 3: Rise of the Machines. Selon lui, un contrat avait même été signé, mais il l’a rompu en raison de sa toxicomanie qui l’a conduit à une overdose de cocaïne.

Un mal pour un bien ?

Le comédien américain considère cependant que la perte de ce rôle pourrait avoir été une bénédiction déguisée. En effet, l’addiction aux drogues l’avait déjà mis sur une trajectoire descendante et la pression associée à un tel rôle aurait pu aggraver sa situation.

L’appréciation de Terminator 3

Après le succès de Terminator 2: Judgment Day de James Cameron, la qualité de la franchise a été inégale. À sa sortie, Terminator 3: Rise of the Machines était considéré comme le pire film de la franchise. Les scores des critiques et du public sur Rotten Tomatoes pour ce film montrent une baisse notable par rapport aux deux premiers volets.