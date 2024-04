Le coréalisateur de John Wick souhaite retrouver Aaron Taylor-Johnson pour un film James Bond

David Leitch se propose pour travailler sur le prochain film de la franchise James Bond avec l'acteur britannique Aaron Taylor-Johnson.

Tl;dr David Leitch, co-réalisateur de John Wick, souhaite réaliser le nouveau James Bond.

Il espère retravailler avec Aaron Taylor-Johnson, acteur principal de Bullet Train.

David Leitch a précédemment travaillé en tant que coordinateur de cascades et réalisateur d’action.

Les producteurs de James Bond n’ont pas encore officiellement annoncé le successeur de Daniel Craig.

Un réalisateur de John Wick pour le prochain James Bond ?

David Leitch, qui a co-réalisé le film d’action à succès John Wick, semble être prêt à relever un nouveau défi. Il a exprimé son souhait de diriger le prochain film de la saga James Bond, et d’y retrouver son acteur fétiche Aaron Taylor-Johnson, qu’il a dirigé dans Bullet Train et The Fall Guy.

Les expérience et ambitions de David Leitch

David Leitch, d’abord connu en tant que coordinateur de cascades aux côtés de Chad Stahelski, s’est rapidement imposé comme un réalisateur d’action de premier plan. Après John Wick, il a enchaîné les blockbusters tels que Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train et Violent Night.

Un nouvel acteur pour James Bond ?

Alors que les producteurs de la franchise James Bond n’ont pas encore officiellement annoncé qui succédera à Daniel Craig en tant que 007, Aaron Taylor-Johnson est souvent cité comme favori. David Leitch a d’ailleurs exprimé son désir de le voir incarner le célèbre agent secret et a loué ses talents d’athlète.

Un nouveau ton pour la franchise ?

Leitch pourrait injecter dans James Bond une dose de l’aventure et de l’humour qui caractérisent ses films, et qui ont fait le succès de la franchise John Wick. De plus, son expérience dans la réalisation de films d’action pourrait donner une nouvelle impulsion à la franchise James Bond, qui pourrait se démarquer des autres films d’action par des cascades audacieuses et un humour bien dosé.