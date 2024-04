Tout savoir sur Mortal Kombat 2 : Confirmation, casting et plus encore

Il semble que Mortal Kombat 2 s'appuie sur la fin explosive de Mortal Kombat, et même plus. Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur le film MK2. Que pouvons-nous attendre de plus de cette suite tant attendue?

Tl;dr Une suite du film “Mortal Kombat” de 2021 est en production.

Le film introduira de nouveaux personnages du jeu tels que Johnny Cage, Shao Kahn et Sindel.

Le tournage principal est terminé, une date de sortie devrait être annoncée prochainement.

Le tournoi Mortal Kombat aura bien lieu dans la suite.

Mortal Kombat 2 : une suite en préparation

La suite très attendue du film Mortal Kombat de 2021 est en cours de production. Warner Bros. promet une immersion encore plus poussée dans l’univers riche et complexe de la célèbre franchise de jeux de combat.

De nouveaux personnages à l’honneur

L’une des grandes nouveautés de Mortal Kombat 2 est l’introduction de plusieurs personnages emblématiques des jeux. Johnny Cage, Shao Kahn et Sindel feront leur première apparition en live-action, élargissant ainsi l’univers cinématographique de Mortal Kombat.

Après plusieurs mois de silence, l’annonce de la fin du tournage principal a été un soulagement pour les fans. Malgré un retard dû à la grève de la SAG/AFTRA qui a paralysé Hollywood, le tournage a pu reprendre en novembre 2023. Bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie, nous savons que Mortal Kombat 2 ne sortira probablement pas avant 2024.

Le tournoi Mortal Kombat aura lieu

Une information capitale pour les fans : le fameux tournoi Mortal Kombat aura bien lieu dans la suite. Ed Boon, co-créateur de la série de jeux Mortal Kombat, est fortement impliqué dans le projet et la narration. Sa connaissance approfondie de l’univers de Mortal Kombat promet une exploration plus profonde de la mythologie de la franchise.