Rust Creek s’inspire-t-il d’une histoire vraie ?

Le thriller criminel Rust Creek diffusé en 2018 suit l'histoire d'une étudiante égarée pourchassée par des criminels.

Tl;dr Rust Creek est un thriller criminel réalisé par Jen McGowan.

L’histoire s’inspire d’une expérience réelle, sans les meurtres.

Le film partage des similitudes avec d’autres films d’horreur récents.

Rust Creek est disponible en streaming sur Netflix, AMC+ et The Roku Channel.

Rust Creek : un thriller ancré dans la réalité

Imaginez-vous perdu en pleine forêt, pourchassé par deux criminels sans scrupules. C’est le scénario terrifiant du thriller de 2018, Rust Creek. Ce film, réalisé par Jen McGowan et écrit par Julie Lipson, a captivé les spectateurs par son mélange subtil d’événements réels et fictifs.

Un casting de qualité pour une histoire captivante

Rust Creek met en scène d’excellents acteurs tels que Hermione Corfield, Micah Hauptman et Daniel R. Hill. Le film a été tourné entièrement dans le Kentucky, où se déroule cette histoire saisissante. On y suit Sawyer, interprétée par Corfield, qui se perd lors d’un voyage solitaire et tombe sur deux criminels en train d’enterrer un corps.

Inspiré par des événements réels, mais sans les meurtres

Bien que le film ne soit pas basé sur une histoire vraie, l’expérience de se perdre a réellement été vécue par le producteur et co-scénariste de Rust Creek, Stu Pollard. Ce dernier a transformé une expérience effrayante de ses années universitaires en une histoire captivante pour le grand écran, ajoutant des éléments fictifs pour accentuer le suspense.

Un thriller parmi d’autres

Rust Creek s’inscrit dans une tendance plus large de films d’horreur mettant en scène des personnages devant survivre face à des tueurs sadiques. D’autres films, tels que Alone et Wrong Turn, partagent cette même prémisse.