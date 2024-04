Le casting original de Le Projet Blair Witch réclame des résidus à Lionsgate alors que le studio annonce un reboot

Le trio d'acteurs originaux de "Le Projet Blair Witch" a publié une déclaration publique demandant des droits d'auteur à Lionsgate suite à l'annonce d'un reboot. Quelle sera la réponse de Lionsgate à cette demande ?

Heather Donahue, Michael C. Williams et Joshua Leonard, les acteurs emblématiques du film de 1999 Le Projet Blair Witch ont récemment publié une déclaration demandant à Lionsgate, le studio en charge du reboot du film, de leur verser une compensation.

En plus de cette compensation, les acteurs exigent d’être consultés pour la création du reboot de Le Projet Blair Witch. Dans une publication Facebook, Leonard a déclaré que cela n’avait pas été le cas par le passé, ce qui aurait contribué à la mauvaise performance des adaptations précédentes. Enfin, les acteurs demandent que Lionsgate finance une bourse de 60 000 dollars, équivalente au budget du film original, destinée à un réalisateur en herbe pour son premier long métrage. Selon leur proposition, cette bourse ne devrait comporter aucune contrainte, Lionsgate n’ayant pas à détenir les droits du film produit grâce à celle-ci.

En 1999, les trois acteurs n’étaient pas membres de la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, lorsqu’ils ont tourné dans Le Projet Blair Witch, film à micro-budget qui a généré 248,6 millions de dollars de bénéfices. Leonard souligne dans son post la différence entre la situation des acteurs à l’époque et aujourd’hui, affirmant qu’ils sont devenus des “adultes matures” qui ont appris à défendre leurs droits. En raison du succès du film, ils estiment qu’ils devraient bénéficier de compensations, comme ce serait le cas pour des acteurs couverts par la SAG-AFTRA.

La demande des acteurs coïncide avec l’annonce du reboot de “The Blair Witch Project” par Lionsgate et Blumhouse. Avec cette nouvelle version, l’intérêt pour le film original risque de croître, générant ainsi des revenus supplémentaires grâce au streaming. Cela justifie davantage la demande de compensations de Leonard, Donahue et Williams.

On en pense quoi ?

Il est essentiel de respecter les droits des acteurs, notamment en ce qui concerne les compensations. Leur demande est légitime, compte tenu du succès de Le Projet Blair Witch et des profits générés. Espérons que Lionsgate tiendra compte de ces revendications et établira un précédent pour une rémunération plus équitable dans l’industrie du cinéma.