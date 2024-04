Tyler Rake 3 : Confirmation et tous les détails que nous connaissons

Chris Hemsworth reprendra son rôle de mercenaire Tyler Rake dans "Tyler Rake 3", dont la production a été officiellement confirmée par Netflix. Quelles autres informations avons-nous jusqu'à présent sur "Tyler Rake 3" ?

Le mercenaire Tyler Rake, incarné par Chris Hemsworth, est de retour pour un troisième opus de la franchise Tyler Rake, comme Netflix l’a officiellement confirmé. Basée sur la bande dessinée Ciudad, la franchise met en scène Tyler Rake, un mercenaire des opérations noires, dans différentes missions à haut risque.

Avec le succès retentissant du premier film, qui a battu les records de Netflix, le géant du streaming n’a pas tardé à donner son feu vert pour une suite, et Tyler Rake 3 suit cette tendance. De plus, Idris Elba, célèbre acteur britannique, a laissé entendre qu’il pourrait faire son retour dans la franchise, après avoir interprété le mystérieux Alcott, qui a envoyé Rake dans sa dangereuse mission dans Tyler Rake 2.

Si le casting complet n’est pas encore finalisé, une chose est sûre : Chris Hemsworth reprendra son rôle de Tyler Rake. On peut également s’attendre au retour de Golshifteh Farahani, qui joue Nik Kahn, partenaire de Tyler.

Sam Hargrave, le réalisateur, a une idée pour le troisième volet, mais n’a pas encore révélé son scénario. Quoi qu’il en soit, Extraction 3 conservera probablement la tradition de la franchise d’explorer de nouveaux lieux à chaque film.

On en pense quoi ?

En tant que passionné de cinéma d’action, la confirmation de Tyler Rake 3 est une excellente nouvelle. La perspective de voir Chris Hemsworth reprendre son rôle de mercenaire intrépide est particulièrement réjouissante. De plus, avec la possibilité d’un retour d’Idris Elba, cela promet une distribution impressionnante. On espère que le troisième opus sera à la hauteur des deux premiers en termes d’action et de suspense.