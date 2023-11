Thor 5 : Chris Hemsworth désigne déjà le remplaçant idéal de Taika Waititi

L'acteur Chris Hemsworth propose un nom qui pourrait faire grand bien à la franchise.

Après le départ de Taika Waititi, réalisateur de Thor: Ragnarok et Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth, interprète du Dieu du Tonnerre, a déjà proposé un remplaçant pour Thor 5. Il s’agit d’un choix surprenant qui pourrait redéfinir l’avenir du personnage dans l’univers cinématographique Marvel.

Le personnage de Thor a connu une évolution tumultueuse, passant de prince majestueux à héros réticent, survivant brisé, roi dépressif et rebelle parmi les dieux de l’univers MCU. Le ton de ses apparitions a fluctué en conséquence : épique, action, comique, tragique, doux-amer. Hemsworth souhaite maintenant que le film emmène le personnage dans une nouvelle direction.

Le choix de Hemsworth pour le poste est George Miller, réalisateur reconnu pour son travail sur la franchise Mad Max. Leur collaboration sur le film Furiosa, un spin-off prequel de Mad Max: Fury Road où Hemsworth joue une version plus jeune du méchant Immortan Joe, a renforcé leur lien professionnel. Dans une interview avec Vanity Fair, Hemsworth a exprimé son admiration pour Miller et son intérêt pour les réalisateurs créatifs.

Je suis à un moment de ma vie où je rencontre différents réalisateurs et les gens disent : “Oh oui, regarde, c’est un génie fou. Il est fou, mais c’est un génie et il fait de grands films”. Je me dis : “Est-ce avec qui je veux passer mes journées ?”

Maintenant, si quelque chose doit me séparer de ma famille et de mes enfants, cela doit être une expérience positive, constructive et collaborative. J’ai tourné avec George Miller sur le nouveau prequel de Fury Road, une partie de la saga Mad Max, et j’ai dit à mon agent : “C’est là que je veux passer mes heures de travail ; avec quelqu’un de gentil, collaboratif et intéressant”.