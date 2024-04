Tom Hiddleston l’affirme : Loki n’a jamais vraiment été un méchant !

Tom Hiddleston, un habitué de l'univers cinématographique Marvel, a laissé entendre que Loki n'a jamais vraiment été un méchant. Cette idée prend tout son sens dans le contexte global de l'univers Marvel. Alors, Loki est-il vraiment innocent ?

Dans le panorama de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), Loki, le Dieu de la Malice, incarné par Tom Hiddleston, est un personnage central. Alors que l’acteur britannique est apparu dans neuf projets du MCU, sa vision du personnage diffère de celle généralement admise. Selon lui, Loki n’était en réalité pas un “vrai méchant”.

Loki a fait ses débuts dans le MCU en 2011 dans Thor avant de se transformer de méchant à héros. Il a notamment joué un rôle central dans Avengers: Infinity War et Thor: Ragnarok. Hiddleston explique que son personnage n’était pas vraiment un méchant, mais plutôt une “âme brisée avec un cœur éclaté qui se sentait exclu”.

D’après Hiddleston, le traitement d’Odin envers Loki a contribué à ses actions dans le MCU. Odin, joué par Anthony Hopkins, avait adopté le jeune Loki dans l’espoir qu’il puisse un jour former un partenariat avec son fils biologique, Thor. Cependant, cette faveur accordée à Thor a conduit Loki à se sentir constamment inférieur.

Dans la série Loki, le personnage principal a eu l’occasion de montrer sa véritable nature. En détruisant le Temporal Loom et en prenant la responsabilité de protéger les multiples réalités de l’univers, Loki a montré qu’il était un véritable héros, loin de tout intérêt personnel ou malveillance.

On en pense quoi ?

La vision de Hiddleston du personnage de Loki offre une perspective rafraîchissante. Elle souligne que les actions d’un personnage sont souvent plus complexes qu’il n’y paraît. En attribuant le comportement de Loki à une quête d’acceptation plutôt qu’à une véritable méchanceté, Hiddleston nous invite à repenser notre perception du bien et du mal dans l’univers des super-héros. Cette vision nuancée enrichit la profondeur des personnages du MCU et renforce leur humanité.