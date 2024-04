Pourquoi Iron Man 4 n’a jamais vu le jour dans le MCU ?

Si l'acteur américain Robert Downey Jr., dans le rôle de Tony Stark, a lancé l'univers cinématographique Marvel et a défini ses premières années, la "Maison des Idées" n'a jamais donné suite à Iron Man 4.

Tl;dr Le coût élevé de Robert Downey Jr. a dissuadé le développement d’Iron Man 4.

Tony Stark est resté un personnage central des films Avengers.

Le MCU avait besoin de développer de nouveaux héros.

L’héritage de Tony Stark continue d’influencer le MCU.

L’héritage d’Iron Man dans le MCU

Robert Downey Jr. a joué un rôle central dans la naissance de l’univers cinématographique Marvel en incarnant Tony Stark et par extension Iron Man. Cependant, malgré la popularité du personnage, le film Iron Man 4 n’a jamais vu le jour. Pourquoi ?

Le coût de Robert Downey Jr.

Le contrat unique de Robert Downey Jr. a contribué à son coût élevé pour Marvel Studios. Contrairement à d’autres acteurs du MCU, RDJ a négocié un pourcentage des recettes de ses films, en plus de son salaire garanti. Ce système de rémunération a entraîné des chèques de paie impressionnants pour l’acteur au fur et à mesure que le MCU prenait de l’ampleur et battait des records au box-office. Par conséquent, Iron Man 4 aurait été un investissement beaucoup plus coûteux pour Marvel Studios par rapport à d’autres projets.

Tony Stark, un pilier des films Avengers

Malgré l’absence d’un quatrième film solo, Tony Stark est resté un personnage clé du MCU. Il a été la pierre angulaire des grands films de groupe, tels que Avengers: Infinity War et Endgame. Son personnage a été suffisamment développé dans ses films solo pour briller dans un cadre de groupe, permettant ainsi à Marvel Studios de maximiser son utilisation.

Le développement de nouveaux héros

Une autre raison possible de l’absence d’Iron Man 4 est la nécessité pour le MCU de développer de nouveaux héros. Plusieurs personnages emblématiques n’ont fait leur apparition dans le MCU qu’après Iron Man 3. Le choix de Marvel Studios de se concentrer sur l’introduction de nouveaux personnages a probablement contribué à la décision de ne pas produire Iron Man 4.