Henry Cavill et Jake Gyllenhaal unissent leurs forces dans In the Grey, un nouveau film de Guy Ritchie

Guy Ritchie va revenir au cinéma avec In the Grey, une création originale qui réunit les acteurs Henry Cavill et Jake Gyllenhaal.

Un nouveau projet de Guy Ritchie

Le réalisateur britannique Guy Ritchie, connu pour ses films dans les genres crime, gangster et action, revient aux sources avec un nouveau projet. Le film d’action, intitulé In the Grey, réunit un casting impressionnant avec Henry Cavill et Jake Gyllenhaal en tête d’affiche.

At #CinemaCon, Lionsgate shows off footage from writer/director Guy Ritchie's 'In the Grey.' The film features a team-up between Jake Gyllenhaal, Henry Cavill and Eiza Gonzâlez as they seek billions in stolen money pic.twitter.com/bOxP463YTo — The Hollywood Reporter (@THR) April 10, 2024

Une première bande-annonce dévoilée à CinemaCon

Lors de l’édition 2024 de CinemaCon, la première bande-annonce de In the Grey a été dévoilée par Lionsgate. Le film, qui comprend des scènes d’action et de comédie, raconte l’histoire d’un trio qui vole de l’argent à des criminels fortunés. L’action se déroule principalement sur une île et le méchant répond au nom de Salazar.

Des retrouvailles pour Guy Ritchie

Le tournage de In the Grey marque plusieurs retrouvailles pour Guy Ritchie. En effet, l’acteur britannique Henry Cavill et l’acteur américain Jake Gyllenhaal ont déjà travaillé avec le réalisateur par le passé. Le film est attendu dans les salles de cinéma le 17 janvier 2025.