Tout savoir sur Joker: Folie à Deux, le thriller psychologique musical de DC Studios

Avec un casting impressionnant, un concept captivant et un budget doublé par rapport à son prédécesseur, le film Joker: Folie à Deux s'annonce prometteur.

Après le succès du film Joker, le monde du cinéma retient son souffle en attendant la sortie de la suite, Joker: Folie à Deux. Le premier opus, sorti en 2019, racontait l’histoire d’Arthur Fleck, interprété par Joaquin Phoenix, un aspirant comédien qui devient le Prince du Crime à Gotham.

Malgré les controverses autour de son traitement du sujet de la santé mentale, Joker a connu un immense succès, remportant plusieurs prix prestigieux et enregistrant plus d’un milliard de dollars de recettes mondiales. Avec un casting étoilé pour Joker: Folie à Deux, il semble que Warner Bros. Pictures pourrait répéter ce succès.

La bande-annonce de Joker 2 suggère que l’histoire se déroulera principalement à Arkham. On y voit Arthur Fleck rencontrer Harley Quinn, incarnée par Lady Gaga, au sein de l’établissement. La présence de scènes musicales laisse présager un décalage avec la réalité, faisant écho aux délires d’Arthur dans le premier film.

Prévu pour le 4 octobre 2024, le film sortira cinq ans après le premier opus. La confiance de Warner Bros. Pictures dans ce projet est manifeste, d’autant que le budget de production a plus que doublé, atteignant 150 millions de dollars.

On en pense quoi ?

Avec un casting de rêve, une intrigue prometteuse et un budget conséquent, Joker: Folie à Deux a tous les atouts pour être un succès. L’introduction de Harley Quinn et l’exploration plus profonde du personnage complexe d’Arthur Fleck sont particulièrement excitantes. Cependant, l’aspect musical du film pourrait surprendre et diviser. Il faudra attendre la sortie du film pour juger si ce choix audacieux est une réussite.