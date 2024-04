Joker 2 : La bande-annonce confirme une théorie majeure sur l’intégration de la musique dans le film DC

La première bande-annonce de "Joker: Folie à Deux" confirme une théorie majeure sur l'impact des éléments musicaux dans l'histoire d'Arthur et Harley. Que révèle-t-elle d'autre sur leur aventure ?

Tl;dr La bande-annonce de Joker: Folie à Deux confirme l’importance de la musique.

Arthur (Joker) et Harley Quinn partagent des délires musicaux dans le film.

Le film, prévu pour octobre 2024, explore les hallucinations continues d’Arthur.

Joker: Folie à Deux sera un jukebox musical avec de nombreuses reprises.

Une folie musicale à deux

Le tant attendu trailer de Joker: Folie à Deux, dévoilé par Warner Bros, confirme une théorie majeure sur l’importance des éléments musicaux dans l’histoire d’Arthur et Harley. Joaquin Phoenix reprend son rôle emblématique d’Arthur Fleck, le Joker, et sera accompagné de Harley Quinn, incarnée par Lady Gaga. Le trailer révèle rapidement qu’Arthur et Harley partageront une réalité distordue par la musique.

Une suite très attendue

Prévu pour octobre 2024, Joker: Folie à Deux fera suite au premier film de Todd Phillips. Il explorera les hallucinations persistantes d’Arthur Fleck, devenu le Joker et plus tard incarcéré après avoir inspiré une émeute massive dans les rues de Gotham City. Harley Quinn, jouée par Gaga, rejoindra le Joker dans son échappatoire de la réalité, avec une importance accrue de la musique.

Une déconnexion musicale

La bande-annonce dévoile que la musique sera utilisée pour guérir les fractures internes des personnages. Cependant, il semble que Harley et Arthur utiliseront plutôt la musique pour alimenter leurs défis psychologiques avec un délire partagé. Le titre du film lui-même, “Folie à Deux“, fait référence à ce délire partagé, une réalité alternative créée par deux personnes en relation étroite.

Un jukebox musical

Joker: Folie à Deux sera un jukebox musical, c’est-à-dire qu’il comportera principalement des reprises de chansons existantes. Ce sera passionnant de découvrir quels tubes et duos seront interprétés par Gaga et Phoenix.