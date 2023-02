Joker : Folie à Deux, Todd Phillips présente la nouvelle Harley Quinn

La Harley Quinn de Lady Gaga se montre dans une première image pour le film Joker : Folie à Deux face au Arthur Fleck de Joaquin Phoenix.

Incontournable à Hollywood depuis sa prestation de haut vol dans A Star Is Born, Lady Gaga incarnera l’exubérante Harley Quinn, pilier de DC Comics, dans Joker : Folie à Deux, le nouveau film du réalisateur américain Todd Phillips pour Warner Bros Pictures qui sortira au cinéma le 2 octobre 2024. Elle donnera la réplique à Joaquin Phoenix dont elle est sous le charme sous les traits d’Arthur Fleck aka le Joker. A noter que le casting comprend également Catherine Keener, Brendan Gleeson et Zazie Beetz.

La suite du Joker arrive au milieu d’une transition pour l’univers DC, avec les nouveaux patrons de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, qui développent une série de projets de films, de shows télévisés, de programmes animés et de jeux vidéo qui se dérouleront tous dans un univers partagé (le premier chapitre se nomme Gods and Monsters). À l’exception de rares projets tels que Joker ou la suite de Batman de Matt Reeves, qui seront désignés comme des titres “DC Elseworlds”, un terme tiré des comics dans lesquels des histoires d’univers alternatifs sont racontées.

Margot Robbie approuve Lady Gaga en Harley Quinn dans Joker : Folie à Deux

Ancienne interprète de Harley Quinn dans des films comme Suicide Squad et Birds of Prey, la comédienne Margot Robbie estime que Lady Gaga est le meilleur choix pour cette nouvelle version du personnage au cinéma :

Cela me rend très heureuse parce que j’ai dit dès le début que tout ce que je voulais, c’était que Harley Quinn devienne l’un de ces personnages, comme Macbeth ou Batman, qui passe toujours de grand acteur à grand acteur. C’est un tel honneur d’avoir construit une base suffisamment solide pour que Harley puisse maintenant être l’un de ces personnages que d’autres acteurs peuvent essayer d’incarner. Je pense qu’elle va faire quelque chose d’incroyable avec ça.