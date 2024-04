Legendary confirme le développement de Dune 3

La troisième partie de Dune, tirée du second livre de Frank Herbert, Dune Messiah, est actuellement en développement chez Legendary Pictures. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la franchise ?

Tl;dr Dune: Part Three est officiellement en développement chez Legendary.

Malgré des débuts difficiles, Dune: Part Two a rapporté 630,2 millions de dollars au box-office mondial.

Denis Villeneuve travaille sur le scénario de Dune: Part Three mais le film n’est pas encore officiellement approuvé.

Le film Nuclear War: A Scenario sera réalisé après l’adaptation de Dune Messiah.

Le succès de Dune ouvre la voie à une suite

Les fans de science-fiction seront ravis d’apprendre que Dune: Part Three est officiellement en développement chez Legendary Pictures. Le réalisateur Denis Villeneuve, qui a dirigé les deux premiers films de la saga Dune, très appréciés par la critique, est de nouveau aux commandes de ce projet.

Des débuts difficiles suivis d’un succès mondial

Malgré des débuts difficiles au box-office en raison d’une sortie en streaming simultanée et de l’impact de la pandémie, Dune: Part Two a largement compensé ces déboires. En effet, le film a rapporté jusqu’à présent 630,2 millions de dollars au box-office mondial, faisant de lui le film le plus rentable de 2023 à l’heure actuelle.

Un troisième volet en préparation

Denis Villeneuve a confirmé travailler sur le scénario du troisième volet de la saga, bien que le film ne soit pas encore officiellement approuvé par Warner Bros. Cependant, la star du film, Timothée Chalamet, a même laissé entendre certains éléments clés de l’intrigue de Dune Messiah dans une interview en 2023. Malgré cela, le réalisateur reste prudent quant à la réalisation d’un troisième volet, affirmant qu’il ne le fera que s’il estime qu’il sera meilleur que le deuxième.

Un projet après Dune

En plus de Dune: Part Three, Villeneuve a également révélé qu’il réaliserait Nuclear War: A Scenario après avoir adapté Dune Messiah. Cette déclaration suggère que le cinéaste fait de l’adaptation de Dune Messiah une priorité.