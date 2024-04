The Social Network : une suite se prépare avec le scénariste Aaron Sorkin

Aaron Sorkin, lauréat d'un Oscar, a révélé qu'il travaille actuellement sur un scénario qui prolongera les thèmes de son film de 2010, The Social Network.

Aaron Sorkin et le retour sur Facebook

Le scénariste Aaron Sorkin, qui a remporté un Oscar pour son film The Social Network en 2010, travaille sur un nouveau scénario qui abordera les suites de ce film. Le premier opus, réalisé par David Fincher, suivait le parcours de Mark Zuckerberg, interprété par Jesse Eisenberg, depuis ses années universitaires jusqu’à l’ascension fulgurante de Facebook.

Un regard critique sur Facebook

Selon The Hollywood Reporter, lors d’un épisode récent du podcast The Town, Aaron Sorkin a révélé travailler sur un scénario qui explore le côté sombre de Facebook et son évolution depuis la sortie du film original. Il a déclaré : “Je reproche à Facebook le 6 janvier 2021 (ndlr : l’attaque du Capitole aux USA)“, laissant entendre que son nouveau projet pourrait éclairer davantage sur cette affirmation.

Des obstacles pour une véritable suite

Un obstacle majeur à la réalisation d’une véritable suite à The Social Network est l’implication de David Fincher en tant que réalisateur. Aaron Sorkin a précédemment affirmé qu’il ne réaliserait une suite qu’avec la participation de Fincher. De plus, il faudrait également convaincre Jesse Eisenberg de reprendre son rôle de Mark Zuckerberg.

Une suite sans Zuckerberg ?

Cependant, même si le film n’est pas une suite directe de The Social Network, il pourrait toujours capturer l’essence du film original. Mark Zuckerberg ne serait pas nécessairement un personnage à l’écran, le film pourrait se concentrer sur d’autres figures influentes de Facebook, laissant le co-fondateur comme une présence plus discrète.