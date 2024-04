Meta lance une version améliorée de son assistant IA, construit avec le tant attendu Llama 3

Il va être pratiquement partout. Intriguant, n'est-ce pas ?

Tl;dr Meta lance une mise à jour majeure pour sa plateforme d’IA : Meta AI.

Cette dernière est désormais disponible sur plusieurs plateformes de l’entreprise.

Elle peut générer des images plus rapidement et dans un contexte personnalisé.

Les défis en matière de sécurité et de fiabilité ont été minimalement abordés.

Progrès fulgurants dans le domaine de l’intelligence artificielle : Meta, l’entreprise qui se cache derrière Facebook, Instagram et WhatsApp, vient d’annoncer une mise à jour substantielle de sa plateforme d’assistants IA, Meta AI. Celle-ci a été élaborée grâce au très attendu langage de modelage Llama 3, une technologie open source.

Une assistance omniprésente

Dévoilé initialement via les messages directs d’Instagram, Meta AI s’est depuis introduit au sein de l’ensemble des services de l’entreprise. L’assistant virtuel demeure bien sûr présent sur Instagram, mais le voilà maintenant accessible sur Messenger, Facebook et WhatsApp. Les utilisateurs peuvent également interagir avec lui en se rendant directement sur le portail web dédié : meta.ai. Les lunettes intelligentes récemment mises sur le marché, signées Ray-Ban, s’intègrent également à l’assistant, tout comme le casque Quest prochainement.

Une intelligence artificielle qui offre plus de réactivité

Au-delà de sa disponibilité accrue, Meta AI promet également une amélioration de la performance. Le modèle Llama 3, plus performant que son prédécesseur, Llama 2, permet à l’assistant de générer des images de manière quasi instantanée et même de créer des GIF animés personnalisés. Toutefois, malgré ces avancées, il faut noter que le système a encore du mal à générer des images de personnes de différentes races, une problématique que l’entreprise dit prendre au sérieux.

Nouveaux territoires, mêmes défis

L’entreprise a également annoncé que Meta AI sera désormais disponible dans plus d’une douzaine de pays hors des États-Unis, mais uniquement en anglais pour le moment, ce qui réduit considérablement son utilité potentielle pour un public international.

La question de la sécurité demeure également un enjeu de taille. Meta annonce toutefois que le modèle Llama 3 a été entraîné sur un volume de données plus important et plus diversifié que le modèle précédent, en excluant toute source contenant des informations personnelles. En dépit de ces efforts, quelques problèmes persistants ont été identifiés lors des tests, tels que des “hallucinations” de l’IA, qui suggèrent que la route vers une IA véritablement fiable et sécurisée est encore longue.