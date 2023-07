Meta et Microsoft lancent Llama 2, un modèle de langage IA pour utilisation commerciale, avec un accent mis sur la responsabilité.

Les rumeurs d’un modèle IA par Meta pour une utilisation commerciale étaient vraies. Meta et Microsoft se sont associés pour lancer Llama 2, un grand modèle de langage nouvelle génération (très généraliste) conçu pour des besoins commerciaux comme de recherche. Et ce, avec un accent mis sur la responsabilité. Les développeurs ont testé ce modèle sur sa sécurité et créé un schéma transparent pour détailler ses potentiels problèmes. Ils proposent aussi un guide d’utilisation responsable et il y a même des directives pour empêcher les abus, comme les activités criminelles, les représentations trompeuses et autre spam.

Meta et Microsoft lancent Llama 2, un modèle de langage IA pour utilisation commerciale

Meta propose des versions de Llama 2 pré-entraînées et orientées vers la conversation gratuitement. Microsoft les rend disponibles via son catalogue Azure AI, à utiliser avec ses outils cloud comme le filtrage de contenu. L’outil peut aussi fonctionner directement sur des PC Windows et sera disponible via des fournisseurs tiers comme Amazon Web Services et Hugging Face.

Le modèle original était open source, mais réservé aux étudiants et chercheurs. Llama 2 laisse les sociétés personnaliser la technologie pour leurs propres besoins, comme les chatbots et autres générateurs d’image. Idéalement, cela permet aux entreprises de profiter du modèle tout en offrant un moyen de vérifier les éventuels biais, inexactitudes et autres failles. Le code open source n’est pas nouveau dans le monde de l’IA – Stable Diffusion de Stability est un bon exemple -. Cependant, des concurrents majeurs comme GPT-4 d’OpenAI préfèrent verrouiller leur code pour privilégier les revenus des abonnements ou des ventes de licences. Il y a aussi la crainte que des hackers ou autres personnes malintentionnées puissent ignorer ces licences open source et utiliser ces outils pour des desseins malhonnêtes.

Avec un accent mis sur la responsabilité

Tout comme avec GPT-4 et Claude 2 d’Anthropic, l’accent mis sur une utilisation responsable n’est pas surprenant. L’industrie de la tech s’inquiète que ces grands modèles de langage deviennent hors de contrôle, donnant naissance à des robots tueurs ou accélérant la propagation de la fausse information. Des experts et autres leaders de la tech ont même appelé à une pause de six mois sur les expérimentations pour permettre aux développeurs de répondre à ces craintes éthiques et de sécurité. Les politiques aussi voudraient réguler l’IA, comme avec cette proposition de loi du Sénat américain qui vise à tenir les créateurs d’IA pour responsables des contenus préjudiciables.

Pour Microsoft, Llama 2 représente une autre option pour rester devant ses concurrents comme Google. La firme de Redmond utilise déjà les systèmes d’OpenAI dans des produits comme Azure et Bing. Cette collaboration avec Meta donnera aux clients professionnels de Microsoft davantage de choix, notamment s’ils cherchent à ajuster un modèle pour répondre à leurs besoins.